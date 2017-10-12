Москва, 12 октября, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Граждане РФ никак не почувствуют появление новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

George Hodan Протянутые ладони

«Это обычное явление, замещение одних купюр другими, и оно произойдет в плановом процессе. Центробанк РФ контролирует объемы денежной массы и в целом по стране, и по отдельным регионам. Так что программа реализуется по плану, никто и не почувствует, что появились новые купюры», — отметил Аксаков.

Депутат согласился с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной в том, что появление новых банкнот не повлияет на уровень инфляции.

«Очевидно, что появление новых купюр никак не скажется на инфляции, поскольку в стране идет процесс эмиссии и утилизации наличных денег, пришедших в ветхость и негодность», — считает Аксаков.

По его словам, теперь, вместо утилизированных купюр номиналом 100 и 1000 рублей будут выпускаться банкноты 200 и 2000 рублей.

«Это связано с тем, что инфляция приводила к ситуациям, когда, с одной стороны, надо бы использовать более крупные купюры и большее количество денег для оплаты товаров. С другой стороны, не очень удобно носить с собой большое количество таких купюр. Поэтому решение упрощает использование наличных денег нашими гражданами», — уверен Аксаков.

О выпуске новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября заявила Эльвира Набиуллина. По ее словам, появление новых банкнот не повлияет на уровень инфляции. При этом, по прогнозу ЦБ, уровень инфляции по итогам 2017 года составит 3,2%.