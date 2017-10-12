Курск, 12 октября, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Мнение жильцов, переселенных из аварийного дома на улице Конорева в Курске, должно быть учтено в судебном процессе по иску строительного завода к комитету имущества города. С таким заявлением выступил региональный штаб ОНФ после первого судебного заседания.

Марина Каширская ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, АО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А. Ф. Дериглазова» требует вернуть ему 90 квартир, предоставленных для расселения жителей аварийного дома. Причиной иска стал тот факт, что администрация до сих пор не заплатила за переданные в муниципальную собственность квартиры. Курские активисты ОНФ настаивают на том, чтобы жители получили возможность влиять на итоговое решение суда.

Переселенцы из аварийного дома имеют договоры социального найма на квартиры. По данным ОНФ, контракт между заводом и комитетом имущества Курска официально расторгнут в одностороннем порядке.

«Это расписка в бессилии и непрофессионализме чиновников. Более чем за полгода руководство Курска не смогло найти источники финансирования муниципальной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и рассчитаться со строительной компанией. В результате страдают люди», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курской области Геннадий Баев.

Активисты опасаются, что суд встанет на сторону завода и вернет ему квартиры — и тогда курянам будет негде жить. Поэтому ОНФ предложил жильцам заявить ходатайство на участие в судебном процессе в качестве третьей стороны, которая не заявляет самостоятельные требования.

«Основание — проживание в квартирах, являющихся предметом судебного разбирательства. Такой ход позволит жителям не только быть в курсе событий, но и в случае отрицательного для них решения опротестовать его. Переселенцы готовы отстаивать собственные права», — заявил Баев.

При этом представители завода готовы пойти на мировую с комитетом имущества Курска. Следующее заседание арбитражного суда назначено на 2 ноября.

Также в ОНФ считают, что нельзя допустить дальнейшего развития конфликта. Общий объем муниципальной программы расселения из ветхого и аварийного жилья на 2017−2021 годы составляет более 666 млн рублей, и отдельной статьей расходов было именно расселение аварийного дома на улице Конорева.

«Муниципальная программа сегодня не подкреплена деньгами. Поэтому главная задача власти — найти источники финансирования. Необходимо подключать возможности региона к решению проблемы и изыскать средства для оплаты квартир переселенцев», — считает Геннадий Баев.

Напомним, дом №20 на улице Конорева в 2016 году чуть не обрушился. Экспертиза установила, что наружные и внутренние стены, железобетонные лестничные площадки здания пришли в аварийное состояние, дом был изношен на 84%, из-за деформации здания лестничные пролеты начали отрываться от стен здания.

Проблему на контроль взяли общественники. Благодаря резонансу в прессе и вмешательству общественников проблема была решена — жильцы получили новые квартиры. Переселение проходило в срочном порядке. В итоге в конце ноября 2016 года обитатели всех 90 квартир получили новое жилье, которое и стало сейчас объектом судебного спора.