Симферополь, 12 октября, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Украинские националисты и общественные активисты намерены совершить марш на Крым. Об этом заявил организатор блокады Крыма Ленур Ислямов порталу «Обозреватель».

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"У нас есть большой план: собраться всем вместе, всей Украиной, всем тем, кто считает, что Крым — это Украина. И дойти маршем до Симферополя», — говорит Ислямов.

Он отметил, что сейчас внутриполитическая ситуация на Украине не располагает к проведению подобной акции, однако марш находится в процессе подготовки.

На решение построить заграждение между Крымом и Украиной, Ислямов ответил, что проект не может быть реализован по ряду причин, в том числе политических и экономических.

По его мнению, России важен поток людей, в том числе украинцев, которые ездят отдыхать на полуостров.

Напомним, в конце сентября пограничное управление ФСБ России по Республике Крым заявило, что на границе между Крымом и Украиной будет построено заграждение длиной 50 километров, целью которого будет обеспечение безопасности полуострова.

Республика Крым вошла в состав Российской Федерации в марте 2014 года после референдума, на котором большая часть жителей региона поддержала решение о воссоединении. Однако в Украине отказались признавать результаты плебисцита.