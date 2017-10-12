Москва, 12 октября, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Кроме сорванных российских флагов с закрытого консульства в Сан-Франциско, сотрудники дипведомства обнаружили консульские архивы, в которых «порылись» представители США, передает 12 октября RT со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

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«Помимо открытого посягательства на флаги американцы не скрывают, что также порылись и в документах, которые остались в генеральном консульстве после того, как силой заставили покинуть российскую собственность», — сказала Захарова.

Она добавила, что консульские архивы должны оставаться неприкосновенными даже в случае прекращения работы учреждения.

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Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ответственность за снятие американской стороной флагов РФ в зданиях генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне «лежит исключительно на официальном Вашингтоне». В связи со снятием российских флагов американской стороне направлен решительный протест.

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Кроме того, одна из российских делегаций госдумы РФ, которая планировала посетить США, может отказаться от своей поездки в знак протеста против действий Вашингтона. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру Александру Жукову проработать ответ палаты на снятие российских флагов.