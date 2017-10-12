Нижний Новгород, 12 октября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин намерен избавить Нижний Новгород от двуглавой модели управления. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил по итогам своей первой встречи с депутатами областного Заксобрания, которая прошла 12 октября.

Kremlin.ru Глеб Сергеевич Никитин

По его словам, Нижнему Новгороду пора взять пример с других крупных городов, вернувшихся в одноглавой модели управления, при которой глава города исполняет еще и функции главы администрации. Выбирать такого главу города необходимо на конкурсной основе.

В ближайшее время губернатор намерен внести соответствующий законопроект на рассмотрение областного парламента.

Никитин считает, что действующая в Нижнем Новгороде двуглавая модель управления на сегодня не соответствует тем целям и задачам, которые необходимо решать.

При этом врио губернатора уклончиво ответил на вопрос, почему бы Нижнему Новгороду не вернуть всенародные прямые выборы мэра, повторив фразу о том, что предлагаемая им модель управления Нижним Новгородом уже хорошо зарекомендовала себя в других городах.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 12 октября 2017 года провел в закрытом для СМИ режиме свою первую встречу с депутатами областного Законодательного собрания.

В ходе встречи Никитин посоветовал депутатам умерить свои личные амбиции и высказался за конструктивную совместную работу.