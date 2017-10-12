Лондон, 12 октября, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Примкнувшая к террористам в Сирии гражданка Великобритании Салли Джонс, известная по кличке Белая Вдова, предположительно была ликвидирована при авиаударе ВВС США в июне, пишет газета The Times.

ВВС США

По данным источников издания в британском правительстве, Салли Джонс, она же Ум Хусейн Британийя, или Белая Вдова, была ликвидирована вместе с 12-летним сыном на границе с Ираком. Женщина приняла ислам в 2013 году и сбежала в Сирию вместе со своим возлюбленным Джунаидом Хусейном.

Известно, что они вместе с сыном Джонс приехали в Ракку и присоединились к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хусейн был ликвидирован при авиаударе в 2015 году.

Издание уточняет, что власти Британии получили информацию о гибели 50-летней Джонс от ЦРУ. Пока невозможно подтвердить эти данные, так как ДНК-тест еще не проводили. По данным ЦРУ, Джонс пыталась сбежать из окруженной курдскими отрядами Ракки.

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Джонс ранее была участницей британской панк-группы Krunch, ее возлюбленный — уроженец Бирмингема компьютерный хакер. Джунейд Хусейн позже стал главным вербовщиком ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в странах ЕС и был причастен к подготовке как минимум 12 терактов.

Сбежав в Сирию, гражданка Британии занималась пропагандой идей террористов в социальных сетях, защищала массовые казни и призывала женщин становиться смертницами. Кроме того, она возглавила женское крыло группировки «Анвар аль Авлаки», задачей которой являлась подготовка терактов в странах Запада.

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Джонс не первая гражданка Британии, присоединившаяся к террористам. Известен стал ранее программист, выпускник Вестминстерского университета Мухаммед Эмвази: в пропагандистских роликах террористов он лично убивал пленных.

Эмвази, получивший прозвище Джихади Джон, был одним из основных палачей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ноябре 2015 года он был убит в результате американского авиаудара.

Напомним, Ракка находится под контролем террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 11 октября официальный представитель так называемой антитеррористической коалиции во главе с США Райан Диллон заявил, что в этом городе до сих пор находятся четыре тысячи мирных жителей.

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По данным полицейской службы Европейского союза (Европол) в Сирию и Ирак для участия в деятельности террористических группировок направились почти 5 тыс. граждан стран Евросоюза. В настоящий момент около трети уже вернулось назад.

Это главная опасность для Евросоюза — возвращение боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Сирии. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет глобальную сеть вербовки своих сторонников для войны как на Ближнем Востоке, так и для проведения терактов во всех странах мира.

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Сейчас, когда исламисты терпят поражение в Сирии и Ираке, возвращение «бывших» бойцов радикальной группировки неизбежно приведет к росту числа нападений в ЕС. В Россию же боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проникают через страны СНГ. Кроме того, террористы активно бегут из Сирии в Пакистан.