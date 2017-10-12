Москва, 12 октября, 2017, 08:44 — ИА Регнум. 71% жителей России считают, что следует отправлять гуманитарную помощь в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую республики, 18% уверены, что этого делать не следует. 10% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая народная Республика

Сторонники помощи ДНР и ДНР говорят, что «это братский народ, там много русских», «люди оказались в тяжелой жизненной ситуации и недолжны страдать от действий властей».

Противники заявляют, что «в России есть свои проблемы, нужно заботиться о своих гражданах», «другие государства должны сами решать свои проблемы», «нашу помощь не ценят, к России плохо относятся».

43% граждан РФ опрошенных придерживаются мнения, что на помощь тратится столько средств, сколько нужно, 25% — что слишком много, 4% — что недостаточно

Идею перенаправить средства, которые выделяются на гуманитарную помощь для самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик, на нужды Крыма и Калининградской области 32% жителей России считают правильной, 36% — неправильной, 32% затруднились ответить.

Лишь 5% граждан РФ полагают, что дело на юго-востоке Украины идет к примирению, 36% не видят признаков улучшения или ухудшения ситуации, 40% опрошенных уверены, что конфликт только усугубляется.

Говоря об отношениях России и Украины, 41% опрошенных ответили, что никаких изменений за последнее время не произошло. Надеются, что через несколько лет российско-украинские отношения улучшаться 30% граждан РФ, 27% думают, что никаких существенных изменений не произойдет.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 24 сентября 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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