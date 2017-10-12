Киев, 12 октября, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Сепаратистские идеи поддерживает Венгрия на Закарпатье на Украине, написал 11 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter.

Закарпатье

По его словам, 13 октября пройдет акция «Самоопределение для Закарпатья», санкционированная министерством иностранных дел Венгрии. Климкин подчеркнул, что подобные мероприятия недопустимы, поскольку это означает «неуважение» к территориальной целостности Украины.

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Также глава МИД Украины отметил, что в ответ Киев направил ноту протеста Венгрии с требованием остановить «сепаратистскую» акцию. При этом Климкин не указал, где будет проходить мероприятие — в Венгрии или на Украине.

Напомним, ранее Венгрия неоднократно подчеркивала, что приложит все усилия для того, чтобы Украина не смогла интегрироваться с ЕС. Причиной столь негативного отношения к Киеву послужил законопроект об образовании, принятый на Украине. Новый закон запрещает обучать украинских школьников с пятого класса на иностранном языке, что, по мнению многих стран Восточной Европы, является дискриминацией нацменьшинств.

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Особо яростно против законопроекта об образовании выступила Венгрия. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже не раз заявлял, что Венгрия не приемлет компромиссов и будет бороться против закона об образовании до конца. В частности, Сийярто заявил, что Украина «опоздала» с обсуждением закона с Венгрией, поскольку это было необходимо делать до его принятия.

Также Сийярто подчеркивал, что Венгрия обеспечит «болезненное будущее» Украине тем, что будет использовать свое право вето в ЕС для блокирования любых украинских инициатив.

В ответ Киев заявил, что законопроект «не является дискриминационным», и направил закон на рассмотрение в Венецианскую комиссию.