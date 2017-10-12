Москва, 12 октября, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Америку прекратить захват российской дипломатической собственности. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Aaron Siirila Посольство России в США

«Мы требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями, вернуть флаги на здания, принадлежащие России, и не допускать подобного впредь», — прокомментировал он.

Антонов добавил, что американской стороне был направлен протест в связи со снятием российских флагов с объектов дипломатической недвижимости в Сан-Франциско и торговом представительстве в Вашингтоне.

По словам посла, подобные действия осложняют российско-американский диалог, и ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на правительстве Америки.

Напомним, ранее в США сорвали флаги Российской Федерации с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско.

Россия расценила инцидент как крайне недружественный шаг со стороны Америки.