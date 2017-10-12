Вашингтон, 12 октября, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объяснил, что сказанная им на прошлой неделе фраза «затишье перед бурей» относится к ситуации на Корейском полуострове. 11 октября в интервью телеканалу FoxNews американский президент сообщил, что США не могут допустить войны с КНДР.

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«Мы не можем допустить того, чтобы это продолжалось. Мы просто не можем», — сказал Трамп, добавив что Китай очень помог в ситуации, прекратив банковское обслуживание Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп сделал загадочное сообщение о предстоящей «буре» 5 октября, после встречи с военным руководством страны. На вопрос журналистов, что означает сказанная фраза, американский президент ответил уклончиво, пообещав, что в скором времени они все узнают.

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Отметим, Дональд Трамп после того, как стал главой государства, значительно переориентировал внешнюю политику своей страны, в частности был взят курс на конфронтацию с КНДР и Ираном. 19 сентября во время выступления на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН американский президент пригрозил «полностью уничтожить» КНДР.

1 октября власти КНДР пригрозили превратить США в «море огня». В ответ на это американский президент констатировал, что «хорошее отношение к «человеку-ракете» (северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну — прим. ИА REGNUM ) не работает», и что госсекретарь США Рекс Тиллерсон напрасно «теряет время», пытаясь договориться с лидером КНДР о решении ядерной проблемы.

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КНДР, несмотря на все угрозы, продолжает разработку собственной ракетно-ядерной программы. Китай старается придерживаться нейтральной позиции по этому вопросу, не выступая, по крайней мере, официально, с поддержкой Северной Кореи. При этом, Китай жестко выступает против развертывания американской системы THAAD в Южной Корее, видя в этом потенциальную угрозу его национальной безопасности.