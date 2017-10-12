Владивосток, 12 октября, 2017, 07:01 — ИА Регнум. Пресненский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина США и трёх граждан России, которые сговорились, чтобы назначить москвича на государственную должность в Дальневосточном федеральном округе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд

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Обвиняемые узнали, что житель Москвы хочет занять руководящую должность на Дальнем Востоке. Они пообещали ему использовать связи с высокопоставленными чиновниками и за $7 млн получить для него назначение.

Весной 2016 года москвич передал соотечественникам и их сообщнику из США $300 тыс. за обещанный пост руководителя создаваемого подразделения организации на Дальнем Востоке. Одного из обвиняемых задержали в мае того же года, после этого были арестованы и другие фигуранты.

Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура города Москвы. Материалы будут рассматриваться в Пресненском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре был задержан замначальника главного управления программирования инвестиций и развития регионов министерства экономического развития и торговли Таджикистана Аскар Нурализода. Он получил взятку в $500 тыс. за проведение поправки о развитии птицеводства, которая позволила местному бизнесмену получить крупный грант.