Казань, 12 октября, 2017, 06:53 — ИА Регнум. В проекте бюджета Татарии на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, привлекающим средства самообложения граждан, запланировано по 1 млрд рублей ежегодно в период с 2018 по 2020 год. На каждый привлечённый из кармана жителей рубль республиканский бюджет готов добавить 4 рубля. При этом в самих сельских поселениях референдумы по вопросу самообложения только объявили, в ряде из них они намечены на 19 ноября На них граждане должны будут принять решение о том, принимать ли участие в софинансировании расходов или нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Читайте также: С шапкой по миру: самообложение в России

Суммы, которые гражданам предложено добровольно внести в бюджеты поселений, предполагаются разные — от 250 рублей до 1 тыс. рублей. Целевое назначение их почти неизменно год от года — содержание дорог, водоснабжение, освещение, содержание кладбищ и благоустройство территорий. В ряде сельских поселений в этом году требуются также средства на ремонт объектов социально-культурной сферы.

Решение о самообложении принимается на референдуме простым большинством голосов жителей территории от 18 лет и становится обязательным для всех вне зависимости от того, как гражданин проголосовал. То есть при перевесе голосов за самообложение противники также вынуждены будут «облегчать» семейный бюджет на запрошенную сумму. Подобный подход приводит к тому, что собираемость платежа остаётся низкой. Из-за этого еще в апреле 2016 года кабинет министров Татарии внёс законопроект, которым предусмотрена административная ответственность за неисполнение решений, принятых на референдуме или сходе. Предлагалось штрафовать «нарушителей» на 1−2,5 тыс. рублей, но документ так и остался лишь проектом закона.

Стимул на то, чтобы обеспечить высокую собираемость этого добровольного пожертвования, у властей муниципалитетов достаточно высок — на каждый собранный рубль в казну муниципалитета добавляют четыре рубля в форме межбюджетного трансферта из бюджета республики. Это привело к тому, что в некоторых районах власти, агитируя за участие в самообложении, называют добровольный взнос налогом и угрожают принудительным взысканием.

Читайте также: Богатые Сабы Минниханова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на низкую собираемость платежа, Минфин России, подведя итоги за семь месяцев 2017 года, назвал Татарию лидером в сфере применения самообложения в стране. В докладе ведомства уточнялось, что из 208,7 млн рублей поступлений в местные бюджеты от самообложения граждан на регион пришлось 193 млн рублей.