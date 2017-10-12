Сан-Франциско, США, 12 октября, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Сильные ветры привели к резкому росту очагов лесных пожаров в Северной Калифорнии — пожарные не успевают останавливать огонь, люди во многих населенных пунктах буквально спасаются бегством от огня, передает Chicago Tribune.

Лесной пожар

Буквально за несколько дней число зданий, которые сгорели в огне лесных пожаров в округах Сонома, Напа и Юба, выросло с 1500 до 3500.

11 октября был полностью эвакуирован исторический город Калистога населением 5000 человек в округе Сонома.

Ранее сообщалось об эвакуации 20 тыс. жителей других населенных пунктов трех округов севера Калифорнии. Однако многие жители других населенных просто покидают свои дома, не дожидаясь официальной эвакуации.

По официальным данным, 21 человек уже погиб от огня в северной Калифорнии, 180 человек получили ожоги или попали в больницы с затруднениями дыхания.

В настоящий момент в штате насчитывается 22 крупных очага возгорания, и пока пожарные не могут их локализовать.

В тушении огня задействованы 8000 пожарных, пожарные вертолеты и несколько пожарных самолетов. Тем не менее, по словам самих борцов с огнем, их усилия сейчас больше сконцентрированы на спасении жизней, а не на преодолении огня.

Директор по чрезвычайным операциям Марк Гилардуччи сообщил, что «пожары разгораются быстрее, чем пожарные могут работать».

В результате разрушительного «сезона пожаров» в 2017 году в Калифорнии с весны текущего года сгорело уже более 34,5 тысяч квадратных километров территории.