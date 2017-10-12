Лондон, 12 октября, 2017, 05:17 — ИА Регнум. Ликвидация террористки, известной под именем «Белая вдова», проведена в Сирии американским беспилотником, пишет cо ссылкой на британский правительственный источник газета The Times.

Muminah billah Женщина в чёрном

«Предположение, что Салли Джонс и ее сын мертвы, по всей видимости, верно«, — сказал представитель Лондона.

Уточняется, что ликвидация террористки проведена с помощью американского беспилотного летательного аппарата. Джонс входила в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Смерть настигла ее в городе Ракка (Сирия).

Читайте также: Минобороны РФ: В Сирии уничтожены влиятельные командиры ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Напомним, Ракка находится под контролем террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября официальный представитель так называемой антитеррористической коалиции во главе с США Райан Диллон заявил, что в этом городе до сих пор находятся четыре тысячи мирных жителей.