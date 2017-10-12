Вашингтон, 12 октября, 2017, 04:45 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, что «обеспокоен» арестами сотрудников американских дипмиссий в Турции, передает Reuters.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. США. 1978 Арест

Согласно заявлению Госдепартамента США, Тиллерсон также потребовал от турецкого правительства доказательств причастности задержанных к попытке военного переворота.

Напомним, 9 октября власти Турции арестовали сотрудника посольства США, которого подозревают в причастности к организации Фетхуллы Гюлена и участии в попытке государственного переворота июля 2015 года.

Ранее турецкие власти также арестовали сотрудника дипмиссии США Метина Топуза, которому предъявили аналогичные обвинения.

Ответом США на задержание стало временное прекращение выдачи виз гражданам Турции в посольствах ближневосточной страны.