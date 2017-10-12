Вашингтон, 12 октября, 2017, 04:18 — ИА Регнум. Успешный старт ракеты-носителя Falcon 9 проведен на мысе Канаверал (штат Флорида, США), сообщает сайт компании SpaceX.

SpaceX Ракета Falcon 9

Уточняется, что старт состоялся 11 октября в 18:53 (время местное). Falcon 9 доставил на орбиту телекоммуникационный спутник SES-11/EchoStar 105. Falcon 9 успешно вернулся на Землю.

Как пояснили в SpaceX, он заменит AMC-15 (владелец EchoStar) и AMC-18. AMC-15 до сих пор функционировал для передачи телесигналов на территории США и стран Карибского бассейна.

Отметим, что при запуске компания снова использовала ранее задействованную ступень Falcon 9. Она уже применялась в феврале для запуска корабля Dragon к Международной космической станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта SpaceX впервые повторно запустила ракету-носитель Falcon 9. Через девять минут после старта первая ступень ракеты приземлилась на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане.