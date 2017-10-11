Москва, 12 октября, 2017, 01:11 — ИА Регнум. Китай и Россия призвали все заинтересованные стороны к сдержанности на Корейском полуострове и воздержаться от действий, способных спровоцировать агрессивные трения в регионе, говорится в двустороннем заявлении, передает 11 октября агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Заявление последовало после восьмых российско-китайских консультаций по безопасности в Северо-Восточной Азии под председательством помощника министра иностранных дел КНР Кун Сюаньйоу и заместителя главы российского МИД Игоря Моргулова.

Китай и Россия пристально следят за ситуацией на Корейском полуострове, преследуя четкую цель денуклеаризации региона, говорится в постановлении.

Обе страны призывают все заинтересованные стороны придерживаться китайского двуединого подхода, принципа «уступка за уступку», а также российского поступательного подхода.

Китай продвигает подход «приостановка за приостановку», который требует от КНДР прекратить разработку ракетной и ядерной программы взамен на прекращение крупномасштабных учений армии США и армии Южной Кореи.

Китай также выдвинул двусторонний подход по денуклеаризации полуострова с одной стороны и выработки мирных механизмов, с другой стороны.

Оба дипломата призвали США и КНДР вернуться к режиму диалога и консультаций. Кроме того, они подтвердили совместную позицию против развертывания американской системы ПРО в Южной Корее.

Китай и Россия договорились продолжить тесное сотрудничество по указанному вопросу, а также совместно решать возникающие проблемы.

Напомним, что КНДР, несмотря на все угрозы со стороны США, продолжает разработку собственной ракетно-ядерной программы. Китай старается придерживаться нейтральной позиции по этому вопросу, не выступая, по крайней мере официально, с поддержкой Северной Кореи. При этом, Китай жестко выступает против развертывания американской системы THAAD в Южной Корее, видя в этом потенциальную угрозу его национальной безопасности.