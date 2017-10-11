Москва, 12 октября, 2017, 01:03 — ИА Регнум. К работе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи подключаются пять тысяч волонтеров. Во время церемонии торжественного открытия волонтерского городка ВФМС-2017 12 октября все они дадут «Клятву волонтера».

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В течение нескольких дней для волонтерского корпуса проходили специальные обучающие мероприятия. Занятия были направлены на то, чтобы подготовить добровольцев для работы на международном мероприятии, сформировать у команды навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения функциональных задач.

В рамках открытия «волонтерского городка» представители Дирекции ВФМС по работе с волонтерами расскажут о дополнительных сервисах для добровольцев.

Например, помимо работы на функциональных направлениях, волонтеров ВФМС ждет насыщенная культурная и спортивная программа в местах проживания: «Минута славы», национальные вечера, презентации регионов, а также дополнительный образовательный блок мастер-классов от представителей добровольческого движения из России и зарубежных стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Волонтерами Мира станут пять тысяч человек из России и зарубежных стран — в возрасте от 18 лет до «серебряных» волонтеров — общественных активистов старше 50 лет.

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