Берн, 12 октября, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Порядка 43 кг чистого золота ежегодно утекает в водопроводную систему Швейцарии, сообщает Bloomberg.

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Такие результаты получены специалистами центра по исследованию водоемов Eawag, которым швейцарский Минздрав поручил проанализировать пробы сточных вод.

«Концентрация золота в осадках сточных вод достаточно высокая для восстановления, что делает его потенциально ценным», — сообщается в исследовании.

Уточняется, что ежегодные потери составляют $1,8 млн. Причина попадания золота в сточные воды — работа золотодобывающих предприятий, в частности в кантоне Тичино (Швейцария), где золота найдено больше всего.

Потери касаются не только золота, но и серебра — обнаружены три тонны (на $1,7 млн).