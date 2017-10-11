Москва, 12 октября, 2017, 00:27 — ИА Регнум. Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин рассказал журналистам, что Россия стояла у истоков международного фестивального движения.

Марка СССР из серии XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 1985

По его словам, в 1945 году, сразу после окончания Великой Отечественной войны, по инициативе СССР была создана Всемирная Федерация демократической молодежи, которая объединила молодых людей из всех стран планеты в борьбе за мир, демократию, идеалы социальной справедливости. Эта федерация и стала в дальнейшем организатором фестивалей. Советский Союз дважды был хозяином фестиваля — в 1957 и 1985 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодежи и студентов в России вызвал огромный интерес в мире, участие в нем примут делегации более 150 стран, в Сочи соберутся 20 тысяч участников.

Это будут молодые люди разных взглядов. Весомую долю участников форума составят представители молодежных организаций коммунистических, рабочих, левых партий и национально-освободительных движений, с которыми тесно сотрудничает КПРФ.

«В рамках фестиваля пройдет крупная международная конференция, посвященная 100-летию Великого Октября», — отметил Юрий Афонин.

«В рамках подготовки к фестивалю в России проделана огромная работа, готовы прекрасные фестивальные площадки, набраны тысячи волонтеров. По масштабности и уровню организации Всемирный фестиваль будет сравним с зимней Олимпиадой, которая успешно прошла в нашей стране в 2014 году», — рассказал депутат Госдумы.

В работе фестиваля примет участие делегация КПРФ.

«Сегодня, когда в воздухе снова пахнет войной, если молодежь не возвысит свой голос за мир, то всем будет плохо», — так определил значение фестиваля лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который станет почетным гостем форума.

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