Пхеньян, 11 октября, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Ситуация на Корейском полуострове не располагает для переговоров, даже в формате, приложенном Россией, заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо 11 октября в беседе с представителями ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северная Корея. Ракеты

Министр отдал должное тому вниманию, которое России уделяет решению проблемы на полуострове. Он добавил:

«По нашим оценкам, нынешняя обстановка, когда США прибегают к максимальному давлению и санкциям, к запредельным военным угрозам против КНДР, — вовсе не такая атмосфера, чтобы можно былобы вести переговоры».

Ли Ён Хо также добавил, что Северная Корея никогда не пойдет на такие переговоры, в которых их ядерное оружие окажется предметом переговоров.

Глава МИД КНДР также затронул тему санкций. Он напомнил, что Северная Коря воспринимает попытки ужесточения санкций, как акт агрессии. По его словам, ответственность за «незаконные» санкции несут не только США и инициаторы, но и все страны, которые проголосовали в СБ ООН за ужесточение санкций.

«Любые попытки сдавить нам горло, задушить, предпринимаемые под предлогом выполнения санкционной резолюции, равнозначны акту агрессии и войны, что в ответ мы не откажется от применения своих последних средств», — сказал Ли Ён Хо.

Отметим, что дорожная карта, предложенная Россией и Китаем, предлагает отказ Северной Кореи от пусков ракет в обмен на отказ США и Южной Кореи от военных маневров вблизи от границ КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 октября 2017 года два американских бомбардировщика совершили полет вблизи границы КНДР. Согласно официальной информации, тренировочные полеты были проведены в рамках учений с ВВС Японии и Южной Кореи. Отмечается, что учения были проведены для «демонстрации силы» в связи с «высокой напряженностью на полуострове».

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