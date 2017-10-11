Москва, 11 октября, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко 11 октября объявил о старте всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», целью которого станет «выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны».

Команда

«Запуск конкурса — прямое выполнение поручения президента РФ и продолжение его последовательной политики на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны, в данном случае мы говорим об управлении», — приводит ТАСС слова Сергея Кириенко.

Как сообщается на сайте проекта, подать заявку на участие в конкурсе сможет любой гражданин России не старше 50 лет с опытом управления от пяти лет. Для участников младше 35 лет будут действовать облегчённые условия: достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности.

«Сфера работы не имеет значения. Главное — иметь талант лидера, стремиться к достижению результата, уметь принимать взвешенные решения и быть способным вести людей за собой», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщается, участников конкурса ждёт «наставничество от самых известных руководителей страны» как из бизнес-сообщества, так и из сферы государственного управления.

В их числе указаны министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, гендиректор «Лаборатории Касперского» Владимир Касперский и другие.

Все, кто попадёт в финал, будут награждены образовательными грантами в размере 1 млн рублей, а лучшие участники «смогут попасть на программу подготовки высшего управленческого резерва».

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 6 ноября.