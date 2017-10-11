Вашингтон, 11 октября, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс опубликовал 6 октября юридическое руководство для федеральных агентств о том, как защитить свободу вероисповедания в сфере занятости при заключении контрактов и при исполнении федеральных законов.

Jenny Mealing Протест против геев в Сан Франциско. 2010

Руководство следует за исполнительным распоряжением президента Дональда Трампа от 4 мая 2017 года, в соответствии с которым учреждения должны уважать и защищать религиозную свободу и политические высказывания как отдельных лиц, так и организаций.

В 25-страничной памятке излагаются 20 руководящих принципов, напоминающих агентствам, что свобода религии является основополагающим правом, и что свободная практика религии «включает право действовать или воздерживаться от действий в соответствии с религиозными убеждениями».

«Как сказал президент Трамп: «Вера глубоко укоренилась в истории нашей страны, духе наших отцов-основателей и в душе нашего народа… [эта администрация] не позволит целенаправленно запугивать и заставлять молчать людей веры», — говорится в заявлении.

«Конституционная защита религиозных убеждений и право на осуществление этих убеждений хорошо послужили этой стране, сделали нас одной из самых толерантных стран в мире, а также помогли сделать нас свободными и самыми щедрыми».

Примечательно, как администрация признает, кажется, впервые за всю современную историю, что США всего лишь одна из самых толерантных стран, а не лидер свободного мира, как на всех углах кричали все пропагандисты-ястребы последние лет 80.

Также среди принципов, изложенных в руководстве, есть и положение о том, что некоторые религиозные организации имеют право нанимать только тех работников, чьи убеждения и поведение «соответствуют религиозным предписаниям их работодателей».

В нём, например, говорится, что лютеранская школа может выбирать только практикующих лютеран, только практикующих христиан или только тех, кто придерживается кодекса поведения, соответствующего предписаниям лютеранской общины, спонсирующей школу.

Он также сказал, что религиозные организации могут быть освобождены от соблюдения определенных законов о дискриминации, если они противоречат религиозным принципам организации.

Это, по-видимому, также предполагает поддержку от государства, позволяющую религиозным организациям проводить «дискриминацию» в зависимости от сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

В записке утверждалось, что правительство, вероятно, может запрещать религиозным группам дискриминацию по признаку расы, но не может запрещать другие формы дискриминации.

В нем прямо не указывалось, какие формы дискриминации могут быть разрешены.

«Верховный суд постановил, что заинтересованность правительства в решении проблемы дискриминации по признаку сексуальной ориентации не является достаточно убедительным аргументом, чтобы оправдывать нарушение прав… частных организаций».

Сешнс также отправил записку в министерство юстиции с указанием, чтобы все прокуратуры Соединенных Штатов немедленно приступили к включению руководства в «стратегию судебных разбирательств, осуществление своей деятельности, администрирование грантов и во все другие аспекты работы департамента».

Руководство было выпущено в тот же день, когда администрация объявила о прекращении принятого при Обаме положения ObamaCare по контролю рождаемости, требующего от работодателей обеспечить контроль рождаемости в рамках медицинского страхования (предполагало включение в мед. страховку оплаты противозачаточных средств).

Трамп во время прошлогодней предвыборной кампании, как известно, обещал положить конец мандату, который, по мнению консерваторов, нарушил права религиозных людей и организаций, которые не желают платить за подобный контроль над рождаемостью, считая это грехом.

Принятие руководства представляет собой серьезный прецедент и вызвало ожесточенную дискуссию в американском либеральном сообществе.