Москва, 11 октября, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Минфин и Центробанк до конца 2017 года разработает базовый законопроект, который будет направлен на государственное регулирование криптовалют, сообщил министр финансов Антон Силуанов 11 октября.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Минфин

Силуанов добавил, что Минфин планирует начать регулирование криптовалют уже в 2018 году.

«Но законопроект будет сложный, поэтому есть риск, что мы так быстро не успеем», — добавил министр.

Отвечая на вопрос журналистов, кто будет регулировать криптовалюты, Силуанов сказал:

«Там темы и для ЦБ, и для Минфина, и для Росфинмониторинга».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября вопросу контроля эмиссии и обращения криптовалют было посвящено заседание с участием президента России Владимира Путина.

Глава Минфина Антон Силуанов сегодня, 11 октября, сообщил, что на совещании было принято решение о государственном регулировании процессов эмиссии, майнинга и обращения криптовалют. Для этого необходимо разработать и принять соответствующее законодательство.