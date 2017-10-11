Москва, 11 октября, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Нефтяной рынок 11 октября качает на волнах волатильности. То черное золото бурно дорожает, то так же активно отступает в отрицательную зону, заявила корреспонденту старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Нефтяная вышка

Баррель Brent стоит $56,49 (-0,2%) к середине торгов. За «бочку» легкой нефти WTI на площадке предлагают $50,92.

По ее словам, внимание нефтяного рынка 11 октября сосредоточено на публикации статистики по запасам от Американского института нефти за прошлую неделю. На этой неделе релизы выходят с опозданием на день из-за нерабочего понедельника.

«Предположительно, запасы черного золота снизились на прошлой неделе на 1−1,2 млн баррелей. Запасы бензина с большой долей вероятности вошли в сезонный канал устойчивого роста», — сказала эксперт.

Усредненный рыночный прогноз относительно данных по запасам нефти от минэнерго США предполагает, что запасы упали на 1,8 млн баррелей после просадки на 6,023 млн баррелей неделей прежде.

«Выпущенный сегодня отчет ОПЕК показал, что мировые запасы нефти действительно сокращаются, а спрос — плавно нарастает», — отметила Бодрова.

В сентябре, согласно докладу картеля, был отмечен рост добычи странами ОПЕК за счет активности Ливии и Нигерии, а также Ирака. Саудовская Аравия снизила добычу до минимума с мая 2017 года.

«Вывод ОПЕК указывает, что усилия участников соглашения эффективны — но что делать с документом дальше? Плана «Б» у картеля до сих пор нет», — отметила эксперт.

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