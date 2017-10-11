Москва, 11 октября, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Борьба с террористами в Сирии может затянуться из-за действий США. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью газете «Известия».

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

"Однозначно, что действия США могут привести к затягиванию борьбы с террористами», — сказал парламентарий.

При этом Красов добавил, что США не смогут сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии.

«Я бы столь жестко не высказывался, что приведет к срыву, — сказал он. — Процесс уже не переломить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что мирное соглашение в южной зоне деэскалации в Сирии может быть сорвано.

По его словам, группе террористов, которые прибыли из лагеря беженцев в подконтрольной США зоне Эт-Танф, удалось захватить направлявшиеся в зону деэскалации две автоколонны с гумпомощью (медикаменты и продукты) для мирного населения.

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