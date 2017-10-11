Новосибирск, 11 октября, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников не исключил того, что мусорная концессия, заключенная между правительством региона и компанией «Экология-Новосибирск», может быть расторгнута или «переформатирована».

Jes Смерть «мусорной черепахи»

"Вполне возможно, что её придётся или отменять, или как-то переформатировать. Потому что кроме вопросов, которые есть у депутатов, которые есть у жителей, помимо вопросов экономического характера, финансовых условий этого соглашения, есть и достаточно существенное законодательное ограничение. Как выяснилось, один из земельных участков, который выделили под строительство полигона, он попадёт в ограничительную зону аэродрома и, как мне докладывают мои коллеги, этот вопрос будет достаточно сложно решить. По крайней мере, это будет существенным препятствием для реализации проекта», — заявил Травников в интервью телеканалу «Россия 24».

В то же время Андрей Травников подчеркнул, что Новосибирск — огромный мегаполис, растущий город, и проблему утилизации бытовых отходов всё равно придётся решать. И желательно, по его мнению, решить её через современный способ утилизации. Но времени на принятие подобных решений, отметил он, остается не так много.

Председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов отмечает, что сегодня перед новым врио губернатора стоит важная задача — разрешить острые конфликты в Новосибирской области. И один из них — мусорная концессия.

«При этом сами региональные власти находятся в очень жёстких временных рамках. С одной стороны, вполне обоснованные претензии общественности, а с другой — требования действующего законодательства, которое предусматривает необходимость глубокой переработки мусора (просто так захоранивать нельзя), и выработавшие свой ресурс городские свалки. Так что решение, которое будет принимать новый губернатор, вряд ли будет простым. Ну, а насколько оно будет разумным… Поживем — увидим», — отметил ИА REGNUM Антонов.

Общественные активисты, которые выступают против реализации мусорной концессии в Новосибирской области в том виде, в котором она сегодня предлагается, надеются, что Андрей Травников «внимательно изучит все претензии к концессионному соглашению, которые многократно сформулированы и представлены депутатами, жителями и различными контролирующими органами».

«Хочется верить, что он не станет лоббировать изначально грабительскую для всех жителей новосибирской агломерации, антиприродную и коррупционную сделку, а примет единственно верное решение — решение о незамедлительном расторжении мусорной концессии. Я очень надеюсь, что от нового и.о. губернатора я никогда не услышу, что нам федеральным законом запрещается размещать полигон, но мы ведём переговоры и пытаемся этот вопрос решить. Надеюсь, что наконец-то наши многолетние исследования о природной ценности и уникальности бассейна реки Издревая приведут к созданию или заказника, или природного парка, а не к выносу крупных опасных промышленных предприятий, которые враз уничтожат экосистему, формировавшуюся многие столетия. Что будет внедрятся максимально раздельный сбор мусора от населения, что приведёт к наименьшему образованию количества «хвостов», — прокомментировала ИА REGNUM руководитель инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова.

Напомним, что ранее в адрес врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова было направлено открытое письмо о необходимости расторжения концессионного соглашения по коммунальным отходам, заключённого летом 2016 года. Кроме того, новосибирцы предложили Травникову встретиться для прояснения позиций и пригласили его на «митинг против мусорной аферы» 21 октября.

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Только вот новосибирский политолог Дмитрий Пучкин считает, что «по политическому этикету и исходя из истории, митинги, причина которых — недоработки прежнего губернатора, какое-то время не проводят после прихода «новой метлы».

«Пауза, например, на месяц. Но иногда упрямство берёт вверх над упорством. Есть и другие форматы для общения. Митинги затевались в том числе для ускорения ухода Владимира Городецкого. Ныне «жертва» принесена, и людей будет мало, что обернётся против самой весьма важной идеи. Надо просчитывать на несколько шагов вперед. А потусоваться можно и в другом месте. Хотя кто-то, возможно, хочет поиграться в 300 новосибирцев», — написал Пучкин на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирцы опробовали уже многие способы заставить региональную власть расторгнуть концессионное соглашение по коммунальным отходам, заключенное между правительством Новосибирской области и «Экологией — Новосибирск». Были многочисленные митинги, открытые обращения и письма, обсуждения и прочие формы протеста. Последним из них стало обращение в суд.

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Против «мусорной аферы», как её уже окрестили, выступают дачники и экологи, депутаты горсовета и законодательного собрания, а также представители Росавиации.

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Напомним, концессионное соглашение заключено между правительством Новосибирской области и компанией «Экология — Новосибирск» 22 июля 2016 года сроком на 40 лет. Последняя должна за счёт инвестора построить два мусоросортировочных завода с полигонами твёрдо-бытовых отходов под Новосибирском. За счёт этого региональные власти планировали решить проблему утилизации мусора.

Сегодня мусор из Новосибирска вывозится на четыре полигона. Но их ресурс практически выбран. Но и на условия, которые прописаны в нынешнем концессионном соглашении, ни рядовые жители области, ни многие представители власти, как городской, так и областной, согласиться не готовы.

В то же время группа «ВИС», которая ранее приобрела 75% компании «Экология-Новосибирск», заявила, что параметры проекта по созданию мусоросортировочного комплекса в Новосибирской области будут изменены после тщательного анализа.

Итогом реализации концессионного соглашения должно стать создание двух мусоросортировочных комплексов с автоматизированными линиями мощностью по 400 тыс. тонн в год каждый, двух перерабатывающих цехов крупногабаритного мусора мощностью по 70,6 тыс. тонн в год каждый и двух полигонов захоронения отходов мощностью по 297,2 тыс. тонн в год каждый.

Стоит сказать, что недовольные заключённым концессионным соглашением новосибирцы неоднократно на митингах требовали отставки губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, который отказывался расторгнуть договор.

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Интересно, что напряженность в обществе и неумение сгладить конфликтные ситуации в регионе назывались одной из причин недавней отставки Городецкого.