Москва, 11 октября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Губернаторов вне зависимости от даты начала исполнения полномочий будут оценивать по состоянию бюджета региона. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

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«Оценка для новых губернаторов и для тех губернаторов, которые продолжают свою работу, будет производиться в соответствии с соглашениями о реструктуризации долгов, которые будут с ними подписаны», — отметил Козак.

По его словам, в соглашениях будут указаны конкретные обязательства, которые регион и губернатор должны будут выполнять. Обязательства коснутся, в частности, вопросов дефицита бюджета, а также коммерческой долговой нагрузки.

«Эта оценка будет проводиться в точном соответствии с теми обязательствами, которые губернаторы на себя взяли, и со степенью исполнения этих обязательств», — подчеркнул Козак.

По поручению президента РФ Владимира Путина в 2018 году в РФ начнет работу программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов субъектов РФ. Регионы должны будут оценить и пересмотреть свои обязательства по соглашениям о предоставлении бюджетных кредитов. Программа будет действовать семь лет до 2024 года. В течение этого времени субъекты РФ должны будут вносить платежи для погашения задолженности, которая имеется у региона на 1 января 2018 года. В первые два года регион должен будет перечислять на эти цели 5% от суммы задолженности, в 2020 году — 10%, а в 2021—2024 годах размер отчислений вырастет в два раза и составит 20% от всей суммы задолженности.