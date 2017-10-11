Москва, 11 октября, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Независимость крупнейшего региона Испании продлилась совсем недолго. Глава правительства автономии Карлос Пучдемон в своей торжественной речи признал итоги референдума и то, что Каталония должна стать независимым государством. Однако тут же высказался о необходимости отложить процесс выхода из состава Испании для того, чтобы было время для цивилизованного диалога с Мадридом. Единая европейская валюта на этом фоне выросла на международном валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль-евро

«Продолжают свой активный рост и криптовалюты. Так, стоимость биткоина в очередной раз приблизилась к $5000. Высокая волатильность криптовалют и сумасшедший рост ее популярности вызывают обеспокоенность Банка России, — полагает Задоя. — Зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал, что биткоин «имеет признаки финансовой пирамиды».

ЦБ планирует активно заняться вопросом блокировки сайтов, предлагающих покупку и продажу производных финансовых инструментов, связанных с криптовалютами. Ранее в Минфине высказывались и о запрете майнинга физическим лицам. Впрочем, все это не сильно мешает биткоину штурмовать исторические максимумы.

«На этом фоне курс доллара на Московской бирже опустился до 57 рублей 85 копеек, евро торгуется на уровне 68 рублей 50 копеек, индекс ММВБ вновь приближается к 2100 пунктам, а цены на смесь марки Brent выросли до 56 долларов 50 центов за баррель», — привел цифры эксперт.

По его мнению, рост нефтяных фьючерсов помогает укрепляться российской валюте и акциям российских компаний. Также это помогает уверенно себя чувствовать российскому бюджету. Росстат и финансовые власти рапортуют о росте экономики, но население этого роста не замечает.

«Если бедные, которых в России более 20 миллионов человек уж точно не замечают на себе восстановления экономики, то это еще полбеды. Самое опасное то, что средний класс также не чувствует в своем кошельке пополнения», — отметил Задоя.

РАНХиГС в октябрьском «Мониторинге экономической ситуации в России» приводит данные о том, что лишь 22% представителей самой активной с экономической точки зрения части населения испытывают на себе «последствия» подъема экономики. Более 38% говорят о том, что их финансовое положение продолжает ухудшаться.

«Прогнозы относительно курса российской валюты остаются неизменными — 56 — 57 рублей за доллар хорошо подходит для покупок иностранной валюты на среднесрочную перспективу. До конца 2017 года именно доллар будет выглядеть более привлекательным, чем евро.

На протяжении всего 2017 года было заметно, что евро чувствует себя увереннее доллара. Однако под конец года эта тенденция начала меняться и сейчас предпочтительнее покупать именно американскую валюту», — считает эксперт.

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