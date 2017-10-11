Москва, 11 октября, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Власти Москвы в очередной раз обнаружили у себя талант к тому, чтобы тратить бюджетные деньги наиболее странным и крайне подозрительным способом. Как стало известно 11 октября, к Чемпионату мира по футболу 2018 года в столице расширят уличную сеть Wi-Fi, отпустив на это 830 млн рублей.

Wi-Fi

Сообщается также, что одним из мотивов, которым руководствовались столичные чиновники, стал предполагаемый наплыв туристов, который ожидается в дни чемпионата, и, как следствие, рост нагрузки на мобильные сети. Часть её и должна компенсировать сеть Wi-Fi.

«Ведомости» сообщили: «Конкурс на организацию бесплатного Wi-Fi в московских домах культуры выиграла «Цифра один», входящая в группу «Алмател», — на этот проект из городского бюджета планируется потратить до 348 млн руб. (стартовая цена пакета услуг при этом снизилась на 22%). Wi-Fi-доступ в вузах, музеях и парках обеспечат «Вымпелком», МГТС и «Сетел» (15,6 млн руб., 54,3 млн руб. и 79 млн руб. — на 1%, 2% и 1,5% ниже стартовой цены соответственно)».

Экспертное сообщество к новости отнеслось с изрядной долей скепсиса. В частности, экономист Михаил Делягин заявил корреспонденту ИА REGNUM :

«Это нужно сделать и без всякого чемпионата, тем более что бюджет столицы — профицитный. Но лучше бы они платили прибавку пенсионерам и детские пособия и проводили реновацию по санитарным нормам, а не переселяли людей из одной консервной банки в другую. Между тем качество мобильной связи в Москве сильно ухудшилось. Такое ощущение, что мобильные компании либо не инвестируют в увеличение мощностей, либо того, что они делают, недостаточно. Если московские власти за счёт денег бюджета собираются решать проблемы мобильных операторов, которые являются коммерческими, то это безусловно и абсолютно неправильно».

При этом экономист отметил, что хотя идея в целом ему кажется правильной, есть много вопросов, которые заставляют задуматься о прозрачности происходящего.

«Московские власти должны обеспечивать Wi-Fi там, где его не было, — уверен эксперт. — Это инфраструктура для города. И понятно, что мобильному оператору это может быть неинтересно. Но деньгами бюджета оплачивать ему то, что он должен развивать сам за наши тарифы, — неправильно. В принципе, это можно было бы делать за счёт вхождения в капитал компании, но тогда возникает детский вопрос — а зачем государству входить в капитал вполне себе успешного «Вымпелкома»? А выгодно ли это? А удобно ли «Вымпелкому»? А не будет ли там коррупции? Если же просто так обеспечивать инфраструктуру мобильному оператору, это значит делать тому денежный подарок. А зачем такой подарок «Вымпелкому»? Сделайте лучше мне. Я тоже хочу денег, чтобы машину поменять. Она очень здорово украсит вид московских улиц».

Делягин отметил, что даже если задуманное мэрией всё-таки технологически неизбежно, то и в таком случае следует выбрать более выгодный для города путь.

«Если столица делает такой подарок успешным корпорациям, то пусть и они подарят Москве что-нибудь, — предположил экономист. — Например, пустят город к себе в капитал, снизят московские тарифы или раздадут малоимущим полмиллиона бесплатных сим-карт или телефонов. Иначе немотивированная поддержка государством частного бизнеса очень легко трактуется как взятка, и отмазаться будет нельзя. Особенно после того, как москвичи увидели, как мэрия реализовала другие свои проекты. Они каждый день ходят по этой плитке, которая уложена так плохо, что, кажется, даже сам Собянин, сделав это своими руками, справился бы лучше. Любой нормальный человек, не имея никакой квалификации, сделал бы это качественнее, чем те, кто занимался этим, например, на Земляном Валу, на внешней стороне. Остаётся надеяться, что история с Wi-Fi принесёт москвичам меньше вреда, чем сужение Садового кольца и центральных улиц».

Стоит напомнить, что ИА REGNUM уже обращало внимание на вопрос обновления московских территорий, которое повлекло шквал критики в адрес городских властей. Интересный факт — по сравнению с другими годами реконструкция дорог в 2017 стала самой масштабной. Если в 2015 году потратили 21,6 млрд, в 2016 — 22,4 млрд, то в 2017 году выделили 37,4 млрд рублей. Увы, на качестве сделанной работы это отразилось весьма своеобразно — в виде сколов плитки, бордюров, отсутствия лотков ливневой канализации и люков, уложенных рядом столь неэстетично, что о каком-то красивом рисунке, которым должна была отличаться укладка плитки, осталось только мечтать.