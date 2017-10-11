Москва, 11 октября, 2017, 14:41 — ИА Регнум. В России отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидпорог превышен лишь пяти регионах, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ruzaregion.ru Вакцина

Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту РФ зарегистрировано в трех городах.

В основном вспышка заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирована среди детей от 3 до 14 лет.

Вакцинация проводится во всех регионах России. Прививку от гриппа уже сделали 33 млн 200 тыс. человек (22,8% от численности населения), среди них 8,9 млн детей, а также 137,3 тыс. беременных женщин.

За счет работодателей привиты более 1,8 млн человек.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг иммунизации населения против гриппа.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские медики прогнозируют, что смертность от гриппа в стране в эпидемическом сезоне-2017/18 может повыситься. По данным НИИ гриппа, наиболее распространённым в этом эпидемическом сезоне будет вирус группа H1N1 (свиной грипп).Напомним, в России со 2 октября Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ. Она до 16 октября 2017 года.

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