Сочи, Краснодарский край, 11 октября, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Страны СНГ имеют все возможности для запуска новых крупных взаимовыгодных проектов. Об этом сегодня, 11 октября, заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии саммита стран СНГ в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Особое внимание на саммите будет уделено экономической тематике и углублению торгово-инвестиционных связей, устранению барьеров на пути товаров и услуг», подчеркнул Путин.

Отметим, по итогам саммита планируется подписание ряда многосторонних документов.

«В повестке дня пять основных вопросов, к подписанию подготовлено 19 документов», — уточняется в официальном сообщении.

Кроме того, будет принято заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

Как сообщает ИА REGNUM, на саммит СНГ в Сочи собрались главы 10 государств — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Киргизии.

Город Сочи выбран для этого мероприятия по той причине, что Россия в 2017 году председательствует в СНГ.

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