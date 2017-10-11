Волгоград, 11 октября, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Осенью 2017 года служить Родине из Волгоградской области отправятся 2,3 тыс. новобранцев. Причём большинство их них службу будут проходить в Южном военном округе, остальные пополнят другие воинские формирования. Такие цифры на пресс-конференции журналистам озвучил военный комиссар региона Андрей Летунов.

Volgadmin.ru День призывника

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По его словам, при распределении по местам службы пожелания призывников будут учитываться.

«В настоящий момент созданы и приступили к работе 45 призывников. Сейчас отобраны уже 50 человек», — цитирует ИА «СоцИнформБюро» слова Летунова.

Первые новобранцы будут отправлены на службу уже 18 октября. А торжественную клятву на верность Родине призывники принесут уже через несколько дней. Масштабная патриотическая акция «День призывника Волгограда — осенний призыв 2017» состоится на площади перед музеем-панорамой «Сталинградская битва», передаёт ИА REGNUM. В мероприятии примут участие более 200 человек: призывники и их родители, ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники клубов военно-патриотической направленности.

Function.mil.ru На призывном пункте

По данным областной администрации, в осенний призыв 2017 года девять жителей Волгоградской области будут направлены для прохождения альтернативной гражданской службы. Они будут служить в качестве младшего медицинского персонала или почтальонов. Четыре новобранца планируется направить на Почту России, пятеро будут проходить службу в учреждении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Волгоградский дом — интернат для престарелых и инвалидов», Волгоградской областной детской клинической больнице, Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А.Семашко.

Напомним, что осенний призыв, стартовавший традиционно 1 октября, продлится до конца года. В регионе последняя отправка новобранцев намечена на 19 декабря.

По контракту уже призвано 44 будущих солдата. Сейчас количество новобранцев на контракт составляет 85 человек. Если ранее служить по контракту имели право только выпускники вузов, то с 2017 года контрактниками могут стать и граждане призывного возраста со средне-специальным образованием.

По информации и.о. начальника военно-врачебной комиссии Марии Аниппенко, в настоящий момент процент годности призывников по региону составляет 74%. Основные заболевания у новобранцев — плоскостопие, сколиоз и психические патологии, однако в последнее время значительно возросло число будущих солдат с заболеваниями системы кровообращения.

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А вот число уклонистов, напротив, сокращается.

Как было отмечено на пресс-конференции, в регионе двое выросло число женщин, которые хотят связать свою жизнь с вооруженными силами.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее служить в ряды Российской армии из Волгоградской области пошли 2450 новобранцев.