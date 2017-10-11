Лондон, 11 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Иск активиста, выступающего за права сексуальных меньшинств, к правительству Великобритании по вопросу приведения паспортной системы Соединенного Королевства в соответствие сгендерно нейтральными стандартами был принят 11 октября Высоким судом страны, сообщает Press Association.

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По мнению Кристи Элан-Кейн, которая уже выступала перед законодателями страны по вопросу трасгендерного равенства, процесс подачи заявления на паспорт гражданина Соединенного Королевства неприемлем из-за того, что он требует указания пола. Сама Элан-Кейн, которая обращалась по этому вопросу напряую в паспортную службу Соединенного Королевства, считает вопрос определение гендерной принадлежности в основном документе гражданина страны ключевым в ее кампании по обеспечению гендерной нейтральности.

Судья Гибарт 11 октября принял исковое требование против британского правительства.

«Я принимаю это дело. Оно соответствует требованиям, необходимым для начала процесса. Оно подлежит рассмотрению», — отметил он.

Точная дата проведения слушания на данный момент не установлена.

Великобритания не первая страна, которая можетотказаться от указания на пол в документах граждан. Так, в сентябре Канада начала предлагать своим гражданам выдачу гендерно нейтральных загранпаспортов, тогда как в Австралии, Дании, Германии, Новой Зеландии, Пакистане, Индии, Непал, а также на Мальте уже введена третья категория.