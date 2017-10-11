Москва, 11 октября, 2017, 13:48 — ИА Регнум. В последние дни рынок нефти довольно нервно реагирует на поступающие новости. Происходит то резкий взлет котировок, то их падение, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

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Европейский сорт Brent сформировал диапазон $55 — $59 за баррель, американский сорт WTI торгуется в диапазоне $49,50 — $53,10 за баррель.

«На наступившей неделе кроме регулярных еженедельных отчетов от Американского института нефти и Информационного агентства министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов и пятничного отчета от компании Baker Hughes по действующим нефтедобывающим установкам, будут опубликованы ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) о состоянии нефтяного рынка. Последние отчеты будут опубликованы соответственно в 11 и 12 октября», — пояснил эксперт.

По его мнению, именно более общий взгляд на рынок энергоносителей, а не только американская статистика по запасам позволит оценить прогресс в деле достижения баланса предложения и спроса.

«Последние высказывания генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо указывают на стремление продлить срок действия пакта о сокращении добычи сырья странами ОПЕК и одиннадцатью независимыми нефтедобывающими державами, в том числе и России», — отметил Чернобай.

Поддержку рынку нефти в последние дни оказала информация о рекордном сокращении Саудовской Аравией объемов поставок сырья для своих покупателей, сказал он.

«После того, как цена европейского сорта нефти Brent превысила отметку $56,30 за баррель, появились предпосылки дальнейшего роста в направлении $57,75. Эта отметка, вероятно, будет достигнута уже 11 октября, если отчет ОПЕК не преподнесет каких-либо неприятных сюрпризов», — полагает эксперт.

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