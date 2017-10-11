Москва, 11 октября, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Нефтяные котировки10 октября помогли рублю отыграть потери трёх предыдущих торговых сессий, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«11 октября с утра нефтяные фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне $56,80 за баррель плюс 1,7%. Рубль следует за нефтяными котировками, укрепившись с начала недели на 0,82%», — отметил эксперт.

На вечерних торгах 10 октября на рынке Forex котировки на валютную пару USD/RUB в моменте показывали 57,78 рублей за американскую валюту.

«Объявление государственной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco о намерениях в ноябре ограничить экспорт до 7,15 млн баррелей в сутки для балансировки и снижения глобальных запасов нефти, а также сократившееся на 85% добыча нефти в Мексиканском заливе из-за бушующего урагана Нейт, поддерживают стабильные цены на чёрное золото, что ослабляет давление на российскую валюту», — пояснил Дядин.

На предстоящей торговой сессии в отсутствии значимых макроэкономических новостей вероятнее всего укрепление рубля может продолжиться.

«Ближайшей технической целью видится уровень 57,70 рубля за доллар США», — считает эксперт.

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