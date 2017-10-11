Антананариву, 11 октября, 2017, 14:16 — ИА Регнум. В результате вспышки эпидемии чумы на Мадагаскаре скончались 48 человек, сообщает 11 октября Anadolu.

Чумная палочка при флюоресцентной микроскопии

По данным министерства здравоохранения, на островном государстве было зафиксировано 449 случаев заражения данной болезнью.

Большинство больных заражены легочной и бубонной чумой. Первые смертельные случаи были зафиксированы в августе 2017 года.

Президент Мадагаскара Эри Радзаунаримампианина попытался успокоить граждан африканского островного государства.

«У нас есть все средства, чтобы справиться с чумой на Мадагаскаре. Нет никаких причин паниковать», — подчеркнул Радзаунаримампианина, добавив, что сам не боится данной болезни.

Симптомы чумы включают в себя лихорадку, усталость, кашель. Все это сопровождается выделением крови. Для преодоления эпидемии необходимо тщательней соблюдать личную гигиену.