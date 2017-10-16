Санкт-Петербург, 16 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 3 октября в газетах сообщается об обращении министерства внутренних дел к профсоюзам с просьбой сообщать в министерство о политических течениях и политической жизни союзов и присылать копии решений, носящих политический характер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Опубликованы объяснения министра внутренних дел Никитина по поводу его циркулярной телеграммы от 21 сентября, воспрещающей государственному телеграфу передавать сведения, касающиеся ж.-д. забастовки и исходящие от ж.-д. союза. Никитин указывает, что своей телеграммой он стремился не допустить, чтобы гос. телеграф содействовал распространению забастовки в тот момент, когда правительство, отвергнув требования железнодорожников как явно неприемлемые, принципиально признало разработанные комиссией Гвоздева ставки в общем приемлемыми и поручило нескольким министрам окончательно выработать их, «приведя в соответствие с финансами государства и местными условиями жизни».

По распоряжению монгольского правительства закрыта монгольская граница для вывоза в Россию скота, сырья, дров и сена. Временное правительство постановило отпустить министру иностранных дел для передачи монгольскому правительству оставшийся невыданным остаток беспроцентной трёхмиллионной ссуды в размере 1 000 000 руб.

На совещании замминистра-председателя Коновалова с министром государственного контроля Смирновым решено поставить вопрос о назначении ревизии разных общественных и демократических организаций, главным образом Советов рабочих и солдатских депутатов, и выданных им государственных ассигнований.

На заседании правительства Керенскому по должности Верховного главнокомандующего назначено содержание в 42 000 руб. в год; ему же на разъезды и представительство — 2000 руб. в месяц.

Временным правительством пересмотрено постановление от 9 сентября, по которому учебных занятий в высших учебных заведениях Петрограда и Москвы в предстоящем учебном году предполагалось не производить, с тем, чтобы учащихся привлечь к работам в тех или иных областях хозяйства. Постановлено возобновить занятия в высших учебных заведениях Петрограда, но исключительно для учащихся, проживающих в Петрограде и его окрестностях.

Товарищ председателя главного земельного комитета Маслов (с.-р.) назначен министром земледелия.

Открытие университета

Делегация совета союза казачьих войск посетила Коновалова и ходатайствовала о выделении казачьих частей при выборах в УС в самостоятельную единицу по следующим мотивам: «настроение казаков не совпадает с настроением большинства армии», «казачество скорее позволит отрубить себе руку, чем будет голосовать за большевиков вообще и за Ленина в частности», казачьи части расположены в армии и при существующем положении не смогут провести своих представителей.

Делегация также предложила прекратить использование казачьих частей при усмирениях, указывая, что казачество тяготится унижающими его и восстанавливающими против него население полицейскими обязанностями и будет отказываться от их выполнения. Наконец, делегация потребовала от правительства ясного и определенного заявления об отношении к делу генерала Каледина, которое Временное правительство, очевидно, хочет предать забвению, на что казачество, чувствуя себя оскорбленным, согласиться не может. Коновалов обещал делегации свое полное содействие.

Многочисленная депутация от ряда Советов (Петроградского, Кронштадтского, Гельсингфорсского, Ревельского, Нарвского и др.) посетила министра юстиции Малянтовича и требовала освобождения ряда большевиков, сидящих в тюрьмах по «делу 3—5 июля» (Рошаля, Раскольникова, Козловского и др.) и предоставления представителям Советов возможности ознакомиться с материалами предварительного следствия. Малянтович обещал депутации «по возможности удовлетворить ее ходатайство».

В беседе с журналистами по этому поводу Малянтович заявил, что, как министр-социалист, член правительства, — он не может быть вне политики, и тут он — друг посетивший его депутации. Но, как министр юстиции, он должен быть вне политики и не может в данном случае сделать большего, чем он сделал бы для любого черносотенца и корниловца. Знакомить депутацию со всем следственным материалом он не считает возможным, а ознакомит ее лишь в тех пределах, в каких найдет возможным, без нарушения тайны предварительного следствия. Ответ об освобождении Рошаля, Раскольникова и Козловского может быть дан только после ознакомления самого министра с имеющимся против них материалом.

Делегация евреев-воинов, посетившая правительство и ЦИК, указала на беспрепятственно развивавшуюся не только в провинции, но и в Петрограде устную и печатную погромную агитацию и на то, что ни правительство, ни демократия до сих пор никак не реагировали на последние еврейские погромы в Тамбове, Козлове, Бендерах. Для борьбы против погромов и контрреволюции делегация считает необходимым создание на местах еврейских вооруженных отрядов самообороны.

Днем бывший министр труда Скобелев, намечаемый в качестве представителя демократии на конференции союзных правительств в Париже, посетил заместителя министра-председателя Коновалова и министра иностранных дел Терещенко и просил принять меры для ускорения созыва конференции.

Ввиду острой нужды в средствах передвижения, Временным правительством предложено юридическому совещанию установить редакцию «правил» о принудительном изъятии и использовании бездействующих автомобилей, принадлежащих частным лицам.

Группа офицеров. Автомобиль с плакатом «Война до победного конца»

На пленарном заседании Главного экономического комитета установлены твердые цены на растительные масла и жмыхи и постановлено внести на утверждение правительства законопроект о передаче всех вырабатываемых в России растительных масел, жмыхов и искусственного сала в распоряжение министерства продовольствия для планомерного распределения.

Под председательством члена ЦИК Бройдо состоялось заседание ЦК по пропаганде «Займа Свободы». Решено выпустить обращение ко всем демократическим организациям с призывом усилить работу по финансовой поддержке правительства и устроить по всей России неделю займа: 12—18 ноября — в городах и 20—26 ноября — в деревнях.

Совет солдатских депутатов 12-й армии принял обращение к стране, в котором заявляет, что «нет немедленного выхода из войны», и требует от всех слоев и классов отдать всё на нужды обороны страны. Обращение также призывает солдат «быть воедино с офицерами».

ЦИК Советов опубликовал обращение к «солдатам и офицерам действующей армии и флота», в котором призывает их напрячь все силы и стойко защищать родную землю и обещает сделать все, чтобы война не длилась ни одного лишнего дня.

Вечером состоялось закрытое заседание ЦИК по вопросу об общем положении страны в связи с предстоящей конференцией союзных правительств в Париже. Участвовали военный и морской министры, обрисовавшие общее положение военных сил России в тылу и на фронте, ряд военных работников и делегаты армейских организаций. И военный, и морской министры указывали на тяжелые взаимоотношения между солдатами и матросами и командным составом. Военный министр указал на недостаток продовольствия, одежды и отсутствие обуви для ведения зимней кампании. Оба министра характеризовали положение в армии и на флоте как весьма серьезное. По затронутому в конце заседания вопросу о происходящих в стране погромах решено принять самые решительные меры борьбы, вплоть до применения вооруженной силы.

Штаб сообщает, что началась эвакуация Ревеля.

Общие собрания солдат 10 полков и батальонов на фронте требуют немедленного перемирия и мира без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов.

В результате совещания при Ставке о мерах к поднятию боеспособности в армии в Ставке учреждена должность комиссара при штабе Верховного главнокомандующего; комиссаром назначен бывший комиссар Северного фронта Станкевич, который в телеграммах, разосланных им главнокомандующим и командующим армиями, свои задачи видит в «создании условий, облегчающих боевую работу командного состава»; в телеграммах на имя всех фронтовых и армейских комитетов Станкевич указывает, что главной задачей его деятельности является тесное единение войсковых организаций с командным составом и комиссарами.

На фронте

На съезде Советов Московской области — доклады и прения по вопросу о выборах в УС.

В Самаре закончились выборы в городскую думу; на первом месте — большевики, получившие 34 места из 106. Опубликованы результаты выборов в уездное земство в г. Шлиссельбурге, где из четырех гласных избрано три большевика. На выборах в Литовское уездное земство большевики получили 50% голосов.

Резолюции за власть Советов, против правительства и с лозунгами большевиков вынесли общие собрания солдат Кыштымского завода и 1-го Сибирского армейского корпуса (действующей армии). Среди требований последних было: «Требуем агитации в армии и флоте с.-д. большевиков и распространения их литературы».

В «Известиях ЦИК» напечатан перечень 39 резолюций, требующих безотлагательного созыва УС.

Съезд крымских мусульман в Симферополе постановил, не дожидаясь УС, открыть Крымский мусульманский сейм в занятом центральным крымским мусульманским комитетом ханском дворце в Бахчисарае.

Съезд Балтийского флота требует от ЦИК Советов РС и КД и Центрофлота

«немедленного удаления из рядов Временного правительства Керенского как лица, позорящего и губящего своим бесстыдным политическим шантажом великую революцию, а вместе с ней и весь революционный народ».

Кронштадтский Совет принял обращение ко всей России, в котором клеймит заявление Керенского: «…Кронштадт потерял всякую боеспособность… средства обороны в Кронштадте не все на месте…» — как «темный навет на революционный Кронштадт», и напоминает о травле, поднятой буржуазной прессой, и о ряде попыток «усмирить» Кронштадт. Воззвание заканчивается призывом: «Долой предателей страны и революции! Долой клеветников на отряды русской революции!»

В «Рабочем пути» опубликованы обращения Исполкома объединенного Совета депутатов латышских стрелковых полков в Петроградский Совет и к областному комитету армии, флота и рабочих Финляндии, в которых Исполком заявляет о присоединении к резолюции Петроградского Совета о Временном правительстве и обещает вооруженную помощь для защиты революции «от посягательств контрреволюционных Керенских, Коноваловых и Ко».

Латыш

В Ташкенте представителем генерального комиссара правительства Доррером и Исполкомом Ташкентского Совета подписано соглашение, по которому расформирование и передвижение воинских частей ташкентского гарнизона должно производиться генеральным комиссаром в контакте с военным комиссаром Временного правительства и Исполкомом Ташкентского Совета рабочих и солдатских депутатов.

В Киеве закончился суд над штабс-капитаном гвардии гренадерского полка Дзевалтовским и 79 другими чинами того же полка, обвиняемыми в том, что под влиянием их агитации 1-й гвардейский корпус отказался принимать участие в боях под Тарнополем и отошел в тыл (сообщение из Ставки от 12 июля). Вердиктом присяжных заседателей все обвиняемые оправданы. Перед зданием суда состоялась многолюдная манифестация рабочих и солдат и ряд митингов, а затем общее собрание Совета рабочих депутатов с участием оправданных.

В Петрограде, вследствие отсутствия запасов и задержки с доставкой топлива, около 12 часов дня остановилось трамвайное движение. Остановка продолжалась свыше часа.

В связи с сокращением подачи электрической энергии на 25% общее собрание Двинской обмундировочной фабрики в Москве предлагает экономить топливо и энергию путем закрытия ресторанов, шашлычных и т. п., а не за счет сокращения работ на фабриках и увеличения числа безработных.

В Петрограде цена на хлеб повышена: на ржаной — с 14 к. за фунт до 22 к., ситный — с 18 до 28 к. и пшеничный — с 20 до 32 к.; рост произошел вследствие повышения Временным правительством твердых цен на хлеб на 100%.

Опубликовано объявление Особого присутствия по продовольствию, что выдача крупы за вторую половину сентября не производится, ввиду недостаточности ее запасов и чрезвычайного уменьшения привоза.

Ввиду недостатка хлеба и начавшегося в губернии голода, Казанская губернская продовольственная управа совместно с Советом рабочих и солдатских депутатов постановила издать обязательное постановление о заявке запасов хлеба свыше пяти пудов.

Очередь за хлебом

В Екатеринбурге на почве сокращения пайка произошли волнения; для усмирения были вызваны войска. Начавшийся 2 октября в Кутаиси на почве дороговизны и недостатка продовольствия разгром магазинов прекращен вызванными из Тифлиса войсками; город и окрестности объявлены на военном положении.

Петроградский городской голова Шрейдер и члены особого присутствия по продовольствию в беседе с представителями печати по поводу состоявшегося 2 октября совещания в штабе под председательством Рутенберга заявили, что городское самоуправление лишено возможности проявить всю энергию, так как для проведения в жизнь какого бы то ни было постановления города нужна санкция правительственного комиссара, что задерживает исполнение городских решений на две недели. Отсутствие у города права реквизиции помещений и складов приведет к тому, что сотни вагонов идущих в Петроград овощей, за отсутствием помещений, будут гнить. Бюрократические органы страшно мешают работе городского самоуправления.

В Баку, ввиду подписания нефтепромышленниками вечером 2 октября предварительного соглашения с бастующими рабочими, по постановлению стачечного комитета прекращена продолжавшаяся с 27сентября забастовка. Шаумян телеграфировал из Баку:

«Блестяще проведенная под руководством тов. Джапаридзе забастовка кончилась 3 октября полной победой: коллективный договор подписан промышленниками. Право контроля, приема и увольнения декретировано краевой властью… Победа бакинских рабочих есть поражение соглашателей, шесть месяцев мучивших пролетариат…

Во время забастовки рабочими поддерживался строгий порядок. Стачечным комитетом были изданы обязательные постановления: об аресте всех появляющихся в нетрезвом виде и торгующих спиртными напитками, о закрытии всех кафешантанов и ограничении работы ресторанов 1-го разряда 11 час. вечера и обязательном открытии всех театров и кинематографов».

С 3 часов дня началась забастовка в петроградских аптеках ввиду неполучения от аптекарей ответа. В Царицыне бастуют все без исключения типографии, предъявившие экономические требования; газеты не выходят. В то же время идет борьба петроградского союза рабочих химического производства, служащих больниц, рабочих и служащих патронного завода в Симбирске, рабочих Владимирского порохового завода и пр.

На заседании Петроградского совета проф. союзов из докладов выяснено, что примирительные камеры существуют в Петрограде на 90 предприятиях; на 28 предприятиях постановления примирительной камеры носят решающий характер, на 36 —согласительный; центральная примирительная камера переживает финансовый кризис и одно время вынуждена была закрыться.

Рабочие паровозного депо

В Петрограде на собрании железнодорожников, членов Петросовета, организован самостоятельный ж.-д. район.

В Москве состоялась общегородская партийная конференция большевиков. По докладу конторы газеты «Социал-демократ» предложено фракциям большевиков в Советах потребовать немедленной отмены запрещения пересылки «Социал-демократа» на фронт. Избраны кандидаты в Учредительное собрание.

С 1 по 3 октября происходила общая конференция с.-д. организаций Румынского фронта. Принята общая избирательная платформа и общий список кандидатов в УС, в состав которого вошло десять меньшевиков-оборонцев, пять меньшевиков-интернационалистов и пять большевиков. Составлен избирательный комитет с.-д. организаций фронта. ЦК РСДРП (б) аннулировал участие большевиков в общих списках.

В Петрограде состоялось совещание меньшевиков-оборонцев по вопросу о выборах в УС. Ввиду недовольства списком, выставляемым ЦК РСДРП (об.), в котором нет оборонцев, решено выступить на выборах с самостоятельным списком оборонцев.