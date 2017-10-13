Москва, 13 октября, 2017, 04:42 — ИА Регнум. По импорту нефти Китай опередил США и Евросоюз: только с начала текущего года КНР потребляет более 9 млн баррелей нефти в сутки. Ситуацию с поставками нефти в Китай анализирует обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань — доллар

Основными поставщиками нефти для Китая являются Россия, Ангола и Саудовская Аравия, причем августовские поставки от саудитов упали на 16,2%, а российские — превысили прошлогодние показатели на 4,5%, и «Роснефтью» планируется их дальнейшее увеличение. По прогнозам, совокупный объем поставок российской компании в Китай в 2017 году достигнет рекордной отметки в 40 млн тонн, или 800 000 баррелей в сутки. Хотя впереди остается Ангола, нарастившая экспорт нефти в Китай на 28% по сравнению с прошлым годом. Что же касается США, они в списке поставщиков Китая занимают 11-е место, пропуская вперед, помимо упомянутой тройки, Ирак, Оман, Иран, Бразилию, Венесуэлу, Кувейт, ОАЭ.

«Американская нефть становится всё более популярной. Наши нефтеперерабатывающие заводы предпочитают сырьё из США», — заявил исполнительный директор China Petroleum and Chemical Corp Ван Пей.

Тем временем Китай планирует выпустить в юанях нефтяные фьючерсы, которые будут и далее размывать долларовую гегемонию. По мнению экономического аналитика Аммара аль-Муфти, ослабление доллара по отношению к основным валютам станет возможным последствием покупки Китаем нефти в обеспеченных золотом юанях.

«Однако это может положительно сказаться на увеличении экспорта США и уменьшении импорта, благодаря чему снизится торговый дефицит в США. Этот шаг — радикальное изменение правил мировой экономики, который повлияет на доллар, снизит его инвестиционную привлекательность, вследствие чего увеличатся банковские процентные ставки в США. Это может иметь некоторые негативные последствия как для государственного, так и частного кредитования в США, что негативно скажется на нескольких секторах экономики, например, на секторе услуг», — считает эксперт.

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