Вильнюс, 11 октября, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Департамент миграции Литвы опаздывает с выдачами рабочих виз более, чем на месяц, а в настоящий момент обрабатывает заявления на получения трудовых виз, которые были поданы в августе, сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 октября, в миграционном ведомстве. Причина — огромный поток заявок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Граница

При этом, по данным правоохранительных органов, в Литве по-прежнему используют труд нелегалов с Украины, которые прибыли в страну по туристическим визам. Как правило, эти люди работают на стройках, занимаются отделочными работами и прочим часто неквалифицированным трудом. Они проживают в арендованных предпринимателями квартирах десятками, а зарплату им могут задерживать или даже не платить.

Число обманутых украинцев в Литве уже исчисляется сотнями.

При этом эксплуатируют украинцев не только небольшие компании, которые часто ведут двойную бухгалтерию, уходят от налогов, работают с оплатой наличностью и без выписывания счетов, но и крупные международные корпорации. О том, как одна из компаний по оказанию услуг такси эксплуатирует украинцев, в своём блоге написал литовский журналист, экс-главный редактор и директор самого крупного литовского новостного агентства BNS Артурас Рачас.

«Помню, когда компания Uber пришла в Литву, я радовался. (…) Со дня прихода Uber прошло почти два года, и чувство радости понемногу сменялось на разочарование. А окончательный крест на моем мнение о Uber поставила поездка, после которой я встал на сторону тех, которые утверждают, что компании Uber в Литве нужно сказать «пока», — пишет журналист, далее рассказывая, как случайно выявил схему рабской эксплуатации украинцев в Литве.

ИА REGNUM приводит в сокращённой форме переведенный с литовского рассказ Рачаса:

«А было так: вечер воскресенья, приезжает аккуратный, довольно новый автомобиль. Я попросил водителя, чтобы в программе начал поездку и подождал, пока я докурю. Услышал ответ: «Извините, я по-литовски не говорю». Сделалось интересно, потому что не каждый день в столице Литвы в сфере услуг встречаешь человека, который не говорит на государственном языке. Едем. Навигация говорит на том же языке, что и водитель, а тот едет как человек, которые впервые видит дорогу. Наверно, он и видел ее впервые, потому что тот человек украинец. В смысле не только по национальности, но и по гражданству. Да, да, вы не ошиблись — меня в тот вечер вез гражданин Украины, предоставляющий в Вильнюсе услуги перевоза через платформу Uber.

Пока мы ехали, вот что я успел узнать. Человек заключил договор с какой-то украинской компанией, та компания заключила договор с какой-то литовской компанией, та предоставила ему в Вильнюсе жилплощадь и сдает ему в аренду автомобиль. Зарплату украинцу платит украинская компания. На Украине, и, если я правильно понял, не в евро. Сколько платят, не спрашивал, потому что было бы невежливо, но я не был уверен, хочу ли я услышать ответ. Человек сказал, что обычно работает шесть дней в неделю, а иногда и семь. Все равно ведь делать нечего, а он приехал сюда на заработки. В тот вечер, пока мы ехали, я узнал от водителя, что таких украинцев, которые предоставляют услуги через Uber, в Вильнюсе четверо. Я наивно поинтересовался, позаботилась ли та украинская компания о рабочей визе для моего собеседника, но ответ вы, наверно, сами знаете: приехал как турист на три месяца. Мы успешно доехали, у меня нет упреков в адрес водителя, тем более, что я разговариваю по-русски, и это для меня не проблема. Не хочу создавать проблемы и для водителя, поэтому специально не называю его имени и номера автомобиля.

Я не сомневаюсь в том, что Uber знает, что в Вильнюсе за рулем сидят и этой платформой нелегально пользуются работающие здесь граждане Украины. Не может не знать, потому что правила Uber требуют, помимо других документов, представить водительское удостоверение, идентификационную карту и справки о судимости, которые гражданам Украины в Литве получить не так уж и легко.

А если Uber все это знает, это означает, что они сознательно нарушают законы Литвы и поощряют литовские и украинские компании и граждан Украины нарушать их. Так и есть, они сами портят созданную ими самими идею».