Мадрид, 11 октября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Как сообщает издание El Mundo, ведущее трансляцию событий этой пленарной сессии в режиме реального времени, сенсации не случилось. А случилось то, чего уже практически никто не ожидал, — Карлес Пучдемон сообщил о своей готовности пойти на переговоры с испанским центральным правительством. Издание, поддерживающее федеральное правительство Испании, не скрывает своей радости: «Закат Европы откладывается — Каталония идет на попятную».

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Признавая, что он недоволен политикой официального Мадрида в отношении Каталонии, председатель каталонского правительства заявил: «Автономия получила от народа мандат на то, чтобы стать независимым государством. Но мы не должны провоцировать насилие. Напротив, нам следует снижать напряженность. Предлагаю парламенту Каталонии приостановить действие декларации о независимости, чтобы начать диалог с Мадридом для выработки согласованного решения».

Многие расценили подобные действия как «недопустимое предательство» со стороны председателя правительства. «Мы пришли сюда провозгласить республику», — заявили представители каталонской партии Candidatura d'Unitat Popular (CUP).

Их поддержал лидер каталонской социалистической партии Микель Исета: «При такой поддержке народа вы уже не можете делать, что хотите, вы не можете просто так прекратить свой мандат, разрешив меньшинству, каким бы важным оно ни было, навязывать свое мнение большинству». При этом лидер PSC добавил: «Проблема не в Европе. Проблема не в Испании. Проблема в нас. Мы все можем стать частью решения».

Тем не менее население Каталонии за независимость. 30 000 человек вышли на проспект Луиса Компаниса в Барселоне, бывшего председателя каталонского правительства, известного своей агитацией за независимость автономии. Еще тысячи вышли на площадь перед Триумфальной аркой.

Реакция правительства Каталонии на заявление Пучдемона тоже не является однозначной. В правительстве многие считают «неприемлемым» тот факт, что сначала Пучдемон объявляет о фактически безоговорочном объявлении Декларации о независимости, а затем сам же поворачивает весь процесс вспять. Каталонцы разочарованы таким решением, однако, судя по всему, 155-я Статья Конституции Испании так и не будет запущена в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2017 г. в Каталонии был проведен референдум. Центральное правительство в Мадриде заявило, что референдум является незаконным, и попыталось силовыми методами остановить его проведение.

Тем не менее в голосовании приняли участие около 2,3 млн человек из 7,5 млн, населяющих регион. За выход из состава Испании высказались 2 млн 44 тыс. 38 человек из 2 млн 286 тыс. 217 проголосовавших — то есть 90,18%. Явка составила почти 43% от примерно 5 млн 300 тыс. имеющих право голоса.

Накануне ночью глава каталонского Женералитата Карлес Пучдемон в торжественной обстановке подписал Декларацию о независимости Каталонии. «Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство», — сказано в тексте Декларации.