Москва, 11 октября, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Столичный образовательный проект «Московская электронная школа» поделится своим опытом с регионами, заявил 10 октября руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина во время прямом эфире Московского образовательного канала, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он отметил, что по поручению мэра Москвы в столице также будет усилен методический центр для осуществления тщательного контроля образовательных материалов.

Антонио Манчини. Бедный ученик

«Давайте признаем, что Москва работает для регионов, но и регионы все работают на Москву. Столица передаст России платформу «Московская электронная школа», — сообщил Калина.

Он отметил, что к модерации учебных материалов привлекут как разработчиков и штатных сотрудников-учителей, так и внештатных, в том числе студентов. В методическом центре будут осуществлять надзор за качеством образовательного контента, попадающего на электронную платформу.

«Экспертами станут учителя и Москвы, и России, и постепенно ресурсы, не пользующиеся спросом, будут с полки уходить», — подчеркнул Калина.

Он также предложил переложить ответственность с учителей, чьи ученики могу остаться на второй год в школе, на Центр независимой диагностики. По словам Калины, это избавит преподавателей от моральной нагрузки и повысит градус ответственности родителей за судьбу ребёнка.

«Нужно дать учителю возможность переложить оценивание, решающее судьбу наших учеников, на независимый центр. Тогда учитель бы как тренер переживал, научил он или нет, но не стал бы судьёй. Именно для этих случаев есть центр независимой диагностики, родители должны обратиться в этот центр», — считает Калина.

Он добавил, что в настоящий момент аттестация педагога не является более его личной задачей — это проблема администрации школы. Кроме того, с появлением «Московской электронной школы», когда она войдет в полный режим работы, аттестация педагогов станет обязанностью Московского центра качества образования.

Отметим, Калина высказал отрицательное отношение к предложению одного из столичных педагогов создать рейтинг учителей для более высокой оценки работы преподавателей и повышения эффективности образовательного процесса.

«Любой ученик должен считать, что он учится у лучшего учителя. Хорошо, что сейчас нет досок почёта. Образование — дело командное, не нужно разрывать учителя на соревнования между собой. Нам не хватает не рейтинга, а взаимопомощи и взаимотребований. Точно оценить вклад учителей могли бы третьекурсники. Они нас не забыли, но уже не боятся», — считает он.

Добавим, во время прямого эфира поднимались вопросы внедрения «Московской электронной школы» в образовательный процесс по всей России, аттестации учителей, а также оценки эффективности преподавания в школе.

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