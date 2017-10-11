Москва, 11 октября, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Повседневные расходы жителей России в сентябре 2017 года продолжили сокращаться. Так, в августе было отмечено падение расходов на — 0,6%, то в сентябре интенсивность удвоилась и составила — 1,3%. Таковы данные исследовательского холдинга «Ромир».

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При этом в годовом выражении общие расходы граждан показали рост в 3,3% и практически совпал с официальной накопленной с сентября 2016 года инфляцией в 3%.

Отметим, на общие повседневные расходы жителей России несколько месяцев подряд оказывают значительное влияние сезонные факторы, в частности, рекордный урожай, повлекший за собой снижение цен на фрукты и овощи.

В сентябре 2017 года также отмечено общее снижение покупательской активности. При общем сокращении расходов, но при растущем размере среднего чека наблюдалось снижение частоты походов граждан в магазины.

Жители регионов России в сентябре показали разнонаправленную динамику в своих повседневных расходах. Так, в Центральном ФО общие расходы потребителей снизились на — 1,6%, в Сибирском ФО — на 5,1%, а в Приволжском ФО наоборот ежедневные траты выросли на 1,2%, в Уральском ФО — на 5%.

В Москве повседневные траты горожан в сентября увеличились на 0,7%, а в Санкт-Петербурге на 0,8%.

В остальных городах-миллионниках в сентябре расходы выросли на 1,5%, а относительно сентября 2016 года — на 7,3%. При этом в пятисоттысячниках на 0,7% и стотысячниках на 4,4% расходы горожан за месяц снизились.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 тыс. жителей России, 11 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года повседневные расходы жителей России сократились на 0,6% относительно июля, но в годовом исчислении выросли на 9,7%. Спад объема общих расходов жителей России в августе является скорее не следствием экономии граждан, а сезонным снижением цен на фрукты и овощи.

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