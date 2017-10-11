Красноярск, 11 октября, 2017, 09:14 — ИА Регнум. 2017 год, объявленный в России Годом экологии, подходит к своему завершению. В этом году регионы России, в том числе Красноярский край, должны были уделить особое внимание решению экологических проблем. Однако под занавес Года экологии выясняется, что не освоены миллионы рублей, выделенные на изучение атмосферного воздуха города Красноярска.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

10 октября 2017 года в Красноярске состоялось очередное заседание экспертного совета при комитете по природным ресурсам и экологии, сообщили ИА REGNUM в региональном Законодательном собрании. Участники рабочей встречи заслушали отчет министерства природных ресурсов и экологии края по исполнению бюджета в области охраны окружающей среды в 2017 году и план бюджетных ассигнований на 2018 год.

«Мы хотим услышать, как потрачены деньги, которые по нашим поправкам были направлены на изучение атмосферного воздуха города Красноярска. Это 24 млн рублей, их направляли на разработку тома предельно допустимых выбросов (ПДВ) и математической модели. Сейчас, перед заслушиванием бюджета на 2018 год, хочется узнать, в каком состоянии дела», — сказал председатель комитета и экспертного совета Александр Симановский.

И. о. министра экологии и рационального природопользования Владимир Часовитин сообщил, что до конца 2017 года будет откорректирован сводный том ПДВ для предприятий Красноярска. Впервые будет учтён вклад, который вносят в загрязнение атмосферы индивидуальные источники печного отопления, которых в Красноярске насчитывается более 13 тысяч.

Однако с 2018 года вступает в силу новая методика расчета загрязнений. В связи с этим на следующий год необходимо выделить из краевого бюджета 4,5 млн рублей. Деньги нужны для того, чтобы правильно пересчитать квоты и для действующих, и для новых предприятий, а также учесть выбросы автотранспорта.

В региональном парламенте напомнили, что 11,5 млн рублей из 24 млн предназначалось на разработку математической модели, которая позволила бы прогнозировать режим «чёрного неба» (неблагоприятных метеоусловий — прим. ИА REGNUM ) в Красноярске и заранее принимать меры.

Оказалось, что к проведению конкурсных процедур на определение исполнителя этого проекта ещё даже не приступали. Министр Часовитин объяснил, что полная стоимость разработки такой модели составит порядка 25 млн рублей. В том числе нужны деньги на авиацию, чтобы сделать замеры на высоте. Однако «средств на такое исследование нет».

Кроме того, у властей возник вопрос, что потом делать с готовой моделью (вызывает интерес то, почему этот вопрос возник под занавес года — прим. ИА REGNUM ). Кто-то должен вносить новые данные и составлять прогнозы. Уточняется, что делать это может только Росгидромет.

«По сути, потратим краевые деньги, а использовать это будет наука. Получится нецелевое использование средств», — прокомментировал глава минэкологии. Он предложил проводить и оплачивать такие исследования через краевой фонд науки, и это предложение участники совета поддержали.

Симановский, в свою очередь, предложил потратить неосвоенные деньги на улучшение экологической ситуации в Красноярске, например, закупить третью передвижную лабораторию, которая смогла бы делать замеры в городе. Но это предложение не осталось без критических замечаний.

Парламентарий Сергей Попов подчеркнул, что вышеупомянутый аппарат необходим для работы с обращениями граждан.

«Когда люди обращаются, их волнует не то, сколько действует постов мониторинга. Они обращаются в двух случаях: когда видят, чем дышат, и чувствуют запахи. Часто происходит ситуация, когда люди жалуются, а лаборатория ничего не фиксирует. Мне кажется, что тут вся идея скорой экологической помощи может быть дискредитирована. В этой части у меня вопрос о содержательной внутренней начинке этой службы», — отметил Попов.

На сегодняшний день лаборатория на месте может определять восемь компонентов. Заборы делаются по 24 компонентам. Часовитин подчеркнул, что каждый выезд лаборатории проводится только в присутствии того, кто обратился с жалобой. Он добавил, что министерство в 2018 году планирует расширить список до 44 компонентов. Также нужны деньги для оплаты труда сотрудников службы мониторинга, которые работают в круглосуточном режиме.

В итоге председатель профильного комитета предложил Часовитину до 16 октября «определиться и представить точные расчеты», сколько потребуется средств на дооснащение имеющейся лаборатории либо на приобретение новой. После этого непотраченные 11 миллионов рублей должны будут перераспределить на заседании комитета по бюджету и экономической политике. Корректировку необходимо будет утвердить на сессии.

Между тем, по словам экологов, в Красноярске экологические проблемы требуют незамедлительного решения.

«Современный Красноярск заложили плиткой, залили асфальтом и запечатали бетоном. Под предлогом подготовки к десяти дням зимней Универсиады — 2019 (состоится в Красноярске в марте 2019 года — прим. ИА REGNUM ) навечно вырубили десятки тысяч зеленых насаждений на территории города. И одновременно чиновники признаются, что не могут потратить деньги, выделенные на улучшение экологической ситуации в Красноярске. В Красноярске — в городе «черного неба». В том самом Красноярске — миллионном городе, в бюджете которого до сих пор нет отдельной статьи расходов на озеленение города, на его экологическое оздоровление», — прокомментировал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Общественной экологической палаты Гражданской ассамблеи Красноярского края Александр Колотов.

По его словам, нужно действовать, пока время не упущено.

«Прямо сейчас я могу посоветовать только одно. Ещё есть время, пока земля не замерзла, чтобы произвести массовую посадку деревьев во всех районах нашего города, на пустырях, на неиспользуемых территориях. Если кинуть клич, я уверен, что сами красноярцы выйдут и посадят деревья рядом со своими домами. От власти нужны только саженцы и лопаты. Саженцы, лопаты и агитация за массовое озеленение — в ближайшую неделю-две это лучший способ потратить неосвоенные 11,5 млн рублей «на экологию» Красноярска», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Красноярский край нельзя назвать благополучным регионом с точки зрения экологии. Это признаёт даже врио губернатора Александр Усс, который недавно заявил, что «не надо бояться, говоря о том, что с экологией у нас дела не блестяще».

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Что касается краевого центра, в 2016 году Красноярск прожил в режиме «чёрного неба» 58 дней. В этом году — более 30. «Чёрным небом» в городе называют неблагоприятные метеорологические условия — краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В этот период предприятия обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

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Напомним, по данным Красноярскстата, в 2016 году в атмосферный воздух Красноярского края было выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ, что на 4,5% меньше, чем в 2015 году. Всего в 2016 году в регионе насчитывалось 22,4 тыс. стационарных источников выбросов загрязняющих веществ.