Москва, 11 октября, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Оперный певец Дмитрий Хворостовский посмеялся над сообщениями о своей смерти, ранее распространенными рядом СМИ. Об этом сообщил художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, передает 11 октября «Эхо Москвы».

Kremlin.ru Оперный певец Дмитрий Хворостовский

«Все в порядке. Он смеется над этим. Пишет «ха-ха-ха, утки какие», — рассказал Бертман.

Театральный режиссер добавил, что попросил Хворостовского немедленно позвонить родителям, чтобы успокоить их, но певец также заверил его, что «все нормально, все хорошо». Бертман отметил, что возмущен произошедшим, ведь Хворостовский мужественно борется с онкологическим заболеванием и продолжает выступать.

«Как можно такое писать про него, про человека, которого любит весь мир, любят в России все зрители. Который так сражается с этой болезнью, так сильно сражается, так неистово», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько изданий сообщили о смерти Дмитрия Хворостовского от опухоли головного мозга, однако его супруга Флоренс опровергла эту информацию, заявив, что ее муж хорошо себя чувствует и находится рядом с ней.

Опровержение появилось и на странице певца в Facebook. В публикации говорится, что «вопреки несколько ошибочным сообщениям в российских СМИ», Хворостовский жив и готовится отметить юбилей вместе с родными.

Напомним, в 2015 году стало известно о том, что Дмитрий Хворостовский страдает от опухоли мозга. Певец прошел курс лечения и продолжил выступления. 11 сентября 2017 года президент России Владимир Путин отметил большой вклад Хворостовского в развитие отечественной культуры и искусства, наградив певца орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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