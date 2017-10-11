Белград, 11 октября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Глава МИД и первый вице-премьер Сербии Ивица Дачич спел президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану песню на турецком языке во время торжественного ужина.

Скриншот страницы YouTube Торжественный ужин

Видео выступления Дачича появилось в социальных сетях и на сайтах сербских СМИ.

На записи видно, как глава МИД с микрофоном в руках исполняет песню Osman Aga возле стола, за которым сидят Эрдоган и сербский президент Александр Вучич со своими супругами.

Присутствующие оценили выступление Дачича бурными аплодисментами.

Напомним, президент Турции находится в Сербии с двухдневным визитом. На торжественном приеме, который устроили в честь Эрдогана, лидеры стран обменялись подарками. Эрдоган подарил коллеге велосипед и шахматы, а Вучич — традиционный сербский коврик чилим.

Ранее в сети появилось видео, на котором Дачич поет известную на Балканах песню «Миляцка» Халида Бешлича. За это белградский муфтий Мустафа Юусуфспахич в шутку одарил главу МИД Сербии чаевыми.