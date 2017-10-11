Иерусалим, 11 октября, 2017, 05:20 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что шиитское движение «Хезболла» полностью контролирует армию Ливана, передает Associated Press.

Barry Hunau at Cartoons by Barry Иран и Хезболла. Карикатура

«Ливанская армия стала неотъемлемой частью «Хезболлы» и находится под командованием «Хезболлы», — заявил Либерман в интервью журналистам.

Журналисты отмечают, что израильский министр не предоставил никаких доказательств своих слов.

Впрочем, группировка «Хезболла», которая ведет войну в Сирии против радикальных исламистов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но считается в Израиле террористической организацией, действительно обладает высоким уровнем поддержки в Ливане.

Напомним, 11 октября Государственный департамент США также озвучил свое отношение к «Хезболле». По словам представителя Госдепа Натана Сэйлса, борьба с шиитским движением «является приоритетом» администрации президента США Дональда Трампа.

Более того, Госдеп США объявил награду «за головы» лидеров «Хезболлы» — $7 млн за информацию о Талалу Хамии и $5 млн за информацию о Фуаде Шукару.