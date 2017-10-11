Москва, 11 октября, 2017, 04:48 — ИА Регнум. Крупнейшая за последние 20 лет вспышка гепатита А зафиксирована в трех американских штатах, 11 октября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Centers for Disease Control and Prevention's Public Health ImagКрупнейшая вспышка за 20 лет: в США разбушевался гепатит Аe Library Вирус гепатита А

«Специалисты санитарно-эпидемиологического контроля США признают, что текущая вспышка гепатита А самая крупная за 20 лет», — сообщили в ведомстве.

Данные от 9 октября получены из официальных сообщений Министерств здравоохранения штатов Калифорния и Мичиган.

«Согласно официальным сообщениям Министерства здравоохранения штата Калифорния от 9 октября т.г., в городах Сан-Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелесе с ноября 2016 г. зарегистрировано более 560 случаев гепатита А (из них 17 со смертельным исходом), — говорится в сообщении. — Министерство здравоохранения штата Мичиган сообщило 9 октября с.г. об алиментарных причинах заболевания гепатитом А, однако основные цифры связываются с лицами, употребляющими наркотики, бездомными или заключенными тюрем. С конца августа т.г. в штате Мичиган зарегистрировано 376 случаев заболевания».

Информация об эпидемиологической ситуации в Колорадо была получена еще в середине сентября. Здесь зафиксировано 120 новых случаев заболевания, причем четыре из них закончились смертью. Уточняется, что заболевшие — мужчины из группы риска (наркоманы и гомосексуалисты).

Как отмечает российское ведомство, в США проводится массовая вакцинация, прежде всего касающаяся людей, ведущих асоциальный образ жизни. Российским гражданам, планирующим поездки в Соединенные Штаты, следует учитывать изложенную информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в Сан-Диего гепатит А зафиксирован у 379 человек, причем 15 случаев закончились смертью.