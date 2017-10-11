Ашхабад, 11 октября, 2017, 04:16 — ИА Регнум. Парламент Туркмении присудил президенту Гурбангулы Бердымухамедову звание «Герой Туркменистана». Об этом сегодня, 10 октября, заявила спикер Акджа Нурбердыева, выступая на заседании совета старейшин, пишет ИА «Туркменистан: золотой век».

thierry ehrmann Гурбангулы Бердымухамедов

Отмечается, что туркменистанский лидер удостоился этой награды «за личный вклад в совершенствование демократических, правовых основ государства, укрепление суверенитета, конституционного строя, независимости и постоянного нейтралитета Туркмении, обеспечение гражданского согласия и национального единства».

В свою очередь глава государства поблагодарил старейшин, депутатов парламента и народ за оказанные ему высокую честь и доверие.

ИА REGNUM напоминает, что звание «Герой Туркменистана» впервые было присвоено президенту Гурбангулы Бердымухамедову 25 октября 2011 года по «многочисленным просьбам совета старейшин граждан Туркмении». Впоследствии члены общенародного форума неоднократно предлагали вновь присудить ему высшую государственную награду.

Отметим, что предшественник Бердымухамедова, первый президент Туркмении Сапармурат Ниязов за время своего правления успел получить звание «Герой Туркменистана» шесть раз. Также эту награду посмертно присваивали его отцу и матери.