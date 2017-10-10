Москва, 11 октября, 2017, 00:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует встретиться в Сочи с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также принять участие в работе некоторых секций.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с членами заявочного комитета на проведение в России Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

«Мы ожидаем, что в эти дни вокруг Валдайского форума Путин также в различных форматах пообщается с участниками Фестиваля молодежи и студентов, в субботу, 21 октября, он примет участие в некоторых секциях по обсуждению различных вопросов в рамках фестиваля, опять пообщается с участниками фестиваля, он также посетит закрытие фестиваля», — сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

Гостям фестиваля будут помогать участники добровольческого корпуса #ВолонтерыМира, в состав которого войдут 5 000 добровольцев как из России, так и из других стран мира.

Рабочими языками фестиваля стали официальные языки ООН: английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский.

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